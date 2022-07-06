Вырица преображается

В рамках проекта «Комфортная городская среда» в Вырице ведется реконструкция территории возле Дома культуры на улице Жертв Революции, 20. Как рассказал заместитель главы администрации Вырицкого поселения Максим Кузьмин, это первый этап благоустройства. На территории создана современная детская спортивно-игровая площадка, вокруг – дорожки, мощеные тротуарной плиткой.

- Основание площадки мы подготовили своими силами, – говорит Максим Александрович. – Полностью сделали выборку грунта, уложили биотекстиль, насыпали песок, щебень, отсев. Дальше заключили договор со специализированной организацией на установку оборудования.

Деньги на закупку спортивно-игрового оборудования выделила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. В результате на площадке появились теннисные столы, турники, детский спортивно-развивающий комплекс.

На другой благоустраиваемый участок этой территории комитет ЖКХ Ленинградской области выделил субсидию в размере 14 млн рублей. Вырицкое поселение участвует в благоустройстве с определенным процентом софинансирования.

Разработан дизайн-проект и сметная документация второго этапа благоустройства территории рядом с Домом культуры, чтобы подать заявку в областной комитет ЖКХ на предоставление субсидии на 2023 год в рамках программы «Комфортная городская среда». Это участок между ДК и хоккейной коробкой.

- Здесь мы планируем мощение площади тротуарной плиткой с созданием зеленых зон: газоны, кустарники, цветники, – поясняет Максим Кузьмин. – Фотозона появится на месте старой детской площадки. Это будет карта Вырицы с нанесенными на нее достопримечательностями и подробным их описанием. На ремонт Дома культуры мы тоже пытаемся получить деньги. Разработана предварительная сметная документация, надо искать деньги на проектирование.

Старую детскую площадку, вполне пригодную к использованию, демонтируют и установят в одной из деревень. Помимо Вырицы, в поселении – 26 сельских населенных пунктов.

Хоккейная коробка останется на своем месте, но администрация планирует поменять основание. Коробка пользуется популярностью, здесь проходят матчи, выдается напрокат хоккейный инвентарь.

Несмотря на то, что срок окончания работ на территории Дома культуры – сентябрь, в середине июля площадка будет сдана. Подрядчик – петербургская компания «Мир у дома» идет с опережением графика. Кроме того, сторонняя организация, сертифицированная в данном направлении, постоянно контролирует качество работ: замеряет, фотографирует, проверяет слои песка, щебня, тот материал применяется или не тот, составляет акт и выдает заключение.

Следующий объект в Вырице, который также делает «Мир у дома», – это 29 квартал. На пересечении Слуцкой и Оредежской улиц и Сиверского шоссе на средства федеральной программы «Комфортная городская среда» монтируется детская спортивно-игровая площадка со встроенным батутом. На площадке будет цветное резино-кордовое покрытие. Дорожки, проложенные по проторенным путям следования жителей, мостят плиткой. Эта площадка тоже будет готова в июле.

На Суворовском проспекте претерпел реновацию стадион. На средства депутатов областного парламента Людмилы Тептиной и Сергея Коняева поставили новые футбольные ворота, натянули волейбольную сетку, установили скамейки – парковые диваны и забетонировали их. Большой популярностью пользуются теннисные столы, особенно в безветренную погоду. В дальнейшем планируется сделать выборку грунта под волейбольную площадку и насыпать песок.

Спортивная игровая площадка появится и в Чаще – деньги на приобретение оборудования выделили депутаты областного ЗакСа Людмила Тептина и Олег Белов.

Готовится основание для детской площадки на Павловском проспекте – на месте старого трехквартирного барака. Это будет первая в микрорайоне детская игровая площадка, со скамейками для отдыха. Местные жители очень этого ждут – детям играть негде.

И, наконец, грядет ремонт многострадального Павловского проспекта, где после газификации от дорожного покрытия ничего не осталось – яма на яме.

- Деньги, смета и положительное заключение есть. Можно объявлять конкурс, по результатам которого будет выбран подрядчик, – говорит Максим Александрович. – Рабочие снимут остатки покрытия, сделают нормальную подложку и закатают Павловский проспект в асфальт. Преобразования коснулись и Ракеевской улицы: ее сделали односторонней. Улица слишком узкая – одна полоса для движения. Теперь заезд – с Сиверского шоссе, одностороннее движение идет до проспекта Кирова. На Ракеевской поставили соответствующие знаки и оборудовали искусственные неровности – там расположена школа.

На очереди – Московская улица: принято решение спроектировать и построить там пешеходные дорожки. Раньше в сложившейся застройке они проходили за придорожной канавой, а сейчас там заборы частных владений. После топосъемки территории и геологических исследований будет сделано проектирование тротуаров.

В 2020 году была подана заявка в комитет по обращению с отходами, и Вырицкое поселение получило субсидию на строительство контейнерных площадок. В результате в поселении появилось 18 новых площадок для сбора твердых бытовых отходов – в самой Вырице и еще нескольких деревнях: Каушта, Малые и Большие Слудицы, Нестерково, Тарасино, Ракитино, Ольховец, Савкино, Борисово, Порожек, Воцко, Горки, Новинка, а также в одноименном поселке – Новинка и на хуторе Загуляево.

Еще одну мусорную проблему решило новое приобретение Вырицы: для борьбы с сухими ветками на бюджетные средства куплен веткоизмельчитель.

- Мы долго ждали этого события, – говорит Максим Кузьмин. – Весной дачники начинают расчищать свои сады, и все окрестные мусорные площадки завалены сухим ветками. Теперь у нас есть бензиновый измельчитель. Планируется также приобретение роторной косилки – прицепа к трактору для окашивания обочины. И отвал для трактора, чтобы содержать дороги зимой.

Кроме того, в Вырице расселено пять аварийных домов. Жильцам одного из них приобрели квартиры на вторичном рынке, четырех других – в новом доме на Аэродроме.

Екатерина Дзюба