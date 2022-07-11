Кресты куполов Павловского собора возвращаются после реставрации

С важным событием верующих поздравил глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

Обновленные кресты вернут в храм завтра, 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, также реставраторы собрали купола и завершают работы по покрытию их металлом.

Напомним, в Гатчине масштабная реставрация Павловского кафедрального собора ведётся с 2020 года за счет средств регионального бюджета по программе «Развитие культуры Ленинградской области».

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района