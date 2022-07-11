Кресты куполов Павловского собора возвращаются после реставрации
В преддверии престольного праздника Павловского кафедрального собора епископ Гатчинский и Лужский Митрофан освятил отреставрированные кресты куполов собора.
Рубрики: Религия
С важным событием верующих поздравил глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.
Обновленные кресты вернут в храм завтра, 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, также реставраторы собрали купола и завершают работы по покрытию их металлом.
Напомним, в Гатчине масштабная реставрация Павловского кафедрального собора ведётся с 2020 года за счет средств регионального бюджета по программе «Развитие культуры Ленинградской области».
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района
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