Газ подведут к дому

Ленобласть стала одним из пилотным регионом по догазификации: программа предусматривает строительство газопровода до границ земельных участков в ранее газифицированных населённых пунктах. Нововведение уже оценили жители Волосовского района. Здесь возможность подключиться к природному газу появилась у 80 домовладений в посёлке Зимитицы и у 61 – в деревне Чирковицы.





А у нас в посёлке газ

Семья Широковых переехала в посёлок Зимитицы Волосовского района в 2017 году: до этого супруги Андрей и Людмила жили в Мурманской области. Заработав на Севере стаж и пенсию, решили перебраться в наши края. В Зимитицах им нравится – место красивое, воздух свежий.

В день запуска межпоселкового газопровода Широковы принимали и угощали чаем высоких гостей: губернатора Ленобласти и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Супруги не знают, почему для примера выбрали именно их семью, но рады тому, что теперь в доме будет природный газ. Ранее они использовали печное отопление и электричество: только на дрова уходило около 12 тысяч рублей за сезон.

– Сколько вы потратили на подключение дома к газоснабжению? – задаёт вопрос губернатор Александр Дрозденко.

Оказалось, что 10 тысяч рублей – такова величина первоначального взноса на газификацию дома. Дальше основные расходы ложатся на региональный бюджет. Размер субсидии на догазификацию составляет от 180 до 300 тысяч рублей, в зависимости от льготной категории жителей региона. Эту сумму область выделяет в том числе и на приобретение газового оборудования: плит, котлов, водонагревателей.

Семья Широковых рассчитывает на субсидию до 200 тыс. рублей: у супругов есть льготы, к тому же они зарегистрированы в Зимитицах. Это важно: обязательным условием для получения поддержки является наличие регистрации и проживание не менее года в Ленинградской области.





Всё по-честному

В Зимитицах в день приезда высоких гостей собралось местное население, которое живо интересуется возможностью газификации своих домов. Да, в посёлке уже активно работает профильный мобильный офис, но одно дело – девушки-консультанты, а совсем другое – начальство, которое, как известно, всё знает лучше.

– Нужны всего три документа: паспорт, СНИЛС, свидетельство о собственности на дом. Подайте заявку через госуслуги, в МФЦ или можно по старинке прийти в газовую службу, мы разберёмся, – рассказал собравшимся Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Один из жителей уточнил: а могут ли, как в былые времена, насчитать сумму в 500 тысяч рублей и больше? Такое никакая субсидия не покроет.

На это представители «Газпрома» пояснили: по условиям программы газопровод до границ земельного участка проведут бесплатно, платить нужно только за прокладку «трубы» по участку до дома и за оборудование. Большую часть этих расходов как раз покроют субсидии областного бюджета: будь то прокладка трубы внутри участка или оборудование в доме. Так что никаких шестизначных расходов у жителей и быть не должно!

К дискуссии подключились иногородние обитатели посёлка и местные дачники. Для получения субсидии важно быть зарегистрированным в Ленобласти. И обойти это правило никак нельзя.

– Ответ простой, – Александр Дрозденко включается в разговор на злободневную тему. – Расходы несёт бюджет Ленобласти, и мы тратим деньги на газификацию тех, кто является её жителем. Всё по-честному. У нас много проживает дачников из других регионов, и мы предлагаем другим регионам рассмотреть наш опыт.

Факт остаётся фактом: сегодня ни в одном регионе нет такой поддержки. При заключении договора и выполнении работ компанией-подрядчиком (при условии подписания акта сдачи-приёмки работ) деньги выделяются ей напрямую. Это намного проще, чем в тех случаях, когда граждане получают субсидию постфактум, в качестве компенсации за уже понесённые расходы.

Всего на компенсацию данных затрат из бюджета Ленобласти на 2022 год выделен 641 млн рублей, и это – не предел.





Планов громадьё

По словам Александра Дрозденко, «Газпром» – надёжный партнёр Ленинградской области, с которым у региона «планов громадьё» по газификации не только жилых домов, но и малых, средних и крупных предприятий. Только в Волосовском районе до 2025 года планируется строительство пяти межпоселковых газопроводов, что даст возможность газифицировать более 2 тыс. домовладений в 25 населённых пунктах.

– «Газпром» выделяет для Ленинградской области 31 млрд рублей на газификацию и 17 млрд рублей на догазификацию, итого 48 млрд рублей, это крепкая сумма. И на 12 млрд рублей будет софинансирование из бюджета области, – назвал внушительные цифры губернатор.

Сергей Густов также познакомил журналистов и жителей района с планами работы ПАО «Газпром». В ближайшие годы будут газифицированы 412 населённых пунктов в 16 районах Ленобласти, проложены 124 межпоселковых газопровода и построены 14 газораспределительных станций. В рамках программы догазификации предполагается подключить только в этом году около 25 тыс. домов в Ленобласти, уже сейчас в работе находится 25 тыс. заявок.

Оба руководителя подчеркнули важный момент: при строительстве использовались отечественные материалы, трубы, комплектующие. Импортозамещение в действии: российский здесь не только газ, но и вся инфраструктура по его доставке в дома ленинградцев.

Елена Владимирова

ВАЖНО

Напомним, заявки на догазификацию можно подать:

- через портал Единого оператора газификации connectgas.ru,

- на сайте www.gazprom-lenobl.ru и на странице ВКонтакте https://vk.com/gro_lenobl,

- по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru,

- на портале Госуслуги,

- в Единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya.