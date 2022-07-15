Для жителей Гатчины парк – по абонементу

- То, что Гатчинский дворцовый парк рано или поздно станет платным, было понятно последние лет десять, – поясняет заведующий отделом развития музея-заповедника «Гатчина» Николай Васильев. – Это было неизбежно. Около четырнадцати лет назад начались активные работы по возрождению Гатчинского парка. У нас почти готова историческая сеть дорог и тропинок, ведутся ландшафтные работы и реставрация. Конечно, это все затратно. И чем больше становится отреставрированная часть парка, тем больше требуется средств для поддержания должного уровня благоустройства и комфорта, к которому посетители начинают привыкать. Те, кто бывал в Гатчинском парке пять, десять, двадцать лет назад видят разницу.

Как рассказал Николай Васильев, только за последние три года на содержание парка из бюджета Петербурга и собственно музея-заповедника потрачено порядка 300 млн рублей. И объем затрат год от года увеличивается. Площадь парка – 143 га, которые нужно содержать, охранять, благоустраивать и реставрировать.

…Парк будет платным три дня в неделю – в период максимальной нагрузки и в часы самого активного посещения.

- Какой доход вы рассчитываете получить в результате введения платы?

- Доходов это не принесет. Чтобы парк приносил доходы, нужно устанавливать плату на уровне 1500 рублей, только тогда можно говорить о доходах. Это утопия. Сейчас плата за вход составит 150 рублей, но у нас очень большой список льготников – 26 категорий, в том числе жители города Гатчины, которые составляют больше 40% посетителей Гатчинского парка.

Поэтому речь идет не о доходах, а о компенсации какой-то части затрат на содержание и благоустройство парка. Возможно, эти деньги компенсируют какие-то оперативные расходы по благоустройству парковых объектов. У нас до сих пор не восстановлен Чесменский обелиск, павильон Орла, Горбатый мостик. Это все сейчас пойдет на реставрацию. Кроме того, в довоенное и послевоенное время, когда здесь был парк культуры и отдыха, парку был нанесен очень сильный экологический урон. Природу надо восстанавливать.

- Сколько платных посетителей ожидается?

- Спрогнозировать трудно, поскольку мы практиковали только реализацию бесплатных билетов. В прошлом году, когда мы таким образом проводили мониторинг, в сентябре-октябре – а это не самый высокий сезон – за 62 дня прошло 280 тысяч человек. Максимальная нагрузка – в субботу и воскресенье в «золотую осень» составляла по восемь-десять тысяч человек в день. Но, опять же, 40% из них были жителями Гатчины.

Собственно, ради гатчинцев все и делалось предыдущие 12 лет. Директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов неоднократно говорил, что, пока мы не найдем механизм для того, чтобы парк оставался для жителей города бесплатным, плата за вход вводиться не будет. Так и было, пока не пришло решение – абонемент. Это пластиковая карточка, на лицевой стороне которой – один из видов парка (у абонемента несколько разных дизайнов). Можно выбрать любой.

- Почему вы берете за абонемент сто рублей – почему не бесплатно?

- Дело в том, что изготовление самой карточки тоже стоит денег. Если предположить, что хотя бы половина жителей Гатчины захочет приобрести абонемент, в какую сумму это выльется? У музея-заповедника таких денег нет.

С 29 июля по пятницам, субботам и воскресеньям начинается продажа билетов на вход в парк, с 10 до 20 часов. Но парк открыт с шести утра до одиннадцати вечера. Соответственно, в утренние часы – с 6 до 10 утра и в вечерние – с 20 до 23 часов доступ в парк по-прежнему будет бесплатным. Кроме того, с понедельника по четверг вход в парк будет бесплатным для всех.

Если вы живете в Гатчине и ходите в парк с 10 до 20 часов, эта карточка и пригодится. Если вы, допустим, ходите на работу через парк до 10 утра, для вас вход в любом случае будет бесплатным.

Платный период продлится до 31 октября. Дальше, в зимнее время, парк будет бесплатным для всех. В апреле он закрывается на просушку, а с началом сезона вход снова станет платным – до очередного 31 октября.

- Где и как можно приобрести абонемент?

- Абонемент можно оформить в нескольких кассах музея: на плацу перед дворцом, в кассовом павильоне со стороны типографии (вход с проспекта 25 Октября), в кассах Приоратского дворца, Собственного сада, павильона Венеры и Березового домика. Абонемент приобретается при предъявлении документа, удостоверяющего постоянную или временную регистрацию в Гатчине. Сюда же входит микрорайон Речной, который формально относится к Большеколпанскому поселению, а фактически находится в Гатчине.

Администрация музея-заповедника советует не затягивать с оформлением абонемента, потому что, чем ближе к выходным, тем больше может быть очередь в кассу.

- Жители Гатчинского района обижаются: почему на них не распространяется льгота?

- Для человека, который живет в Гатчине, ежедневный транзитный проход через парк может быть жизненной необходимостью. Например, по пути с Аэродрома в центр города и обратно, на работу и домой. У жителей района такой необходимости нет.

Собственно, гатчинцам можно обойтись и без абонемента и сэкономить сто рублей, каждый раз приобретая бесплатный билет на посещение парка. В этом случае кассиру также нужно будет предъявлять документ, подтверждающий регистрацию в Гатчине. Но летом такой вариант грозит очередями.

А платный билет на вход в парк имеет свои преимущества: по нему будут пускать также в Березовый домик и павильон Венеры – отдельных билетов приобретать не нужно. Так что в этом случае выйдет еще и экономия.

…Реакция жителей на введение платы за вход в парк оказалась предсказуемой, но неоднозначной. Некоторые высказывают недовольство билетной системой в принципе, другим не нравится цена абонемента – 100 рублей, третьи живут в Гатчине без регистрации – соответственно, подтвердить свое проживание в городе не могут. Больше всех возмущаются жители Гатчинского района, считающие себя ущемленными в этом вопросе.

Но есть и благодарные. В первый день продажи абонементов – 15 июля – у касс Дворцового парка с утра собрались посетители. Например, семья с двумя детьми взяла сразу несколько абонементов – на всех. По словам мамы семейства, их такая система очень устраивает:

- Мы часто гуляем с детьми в парке – если погода позволяет, то каждый день. Мы очень любим наш парк, нам здесь очень нравится, и я не считаю, что 100 рублей – серьезная плата за абонемент. Даже если бы парк был платным для всех, это стоит того. Мы благодарны руководству, сотрудникам дворцово-паркового ансамбля за все, что уже сделано в парке. Конечно, это нужно поддерживать, ухаживать, и это большой труд. Отдельное спасибо за то, что теперь сюда запрещен вход собакам и велосипедистам – можно спокойно гулять.

Напомним, с 29 июля до 31 октября каждую неделю с пятницы по воскресенье посещение Дворцового парка в Гатчине будет стоить 150 рублей. При этом есть ряд льгот с билетами по 70 рублей, например, ученический или студенческий билеты, которые, кстати, можно оплатить «Пушкинской картой». Главное, посещение старейшего и крупнейшего в России парка остается бесплатным для жителей города Гатчины.

Екатерина Дзюба