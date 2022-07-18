Ленинградская область развивает инфраструктуру кемпингов

- В регионе активно развивается событийный туризм, у нас практически всё лето нон-стоп во всех районах идут мероприятия. И конечно, когда мы говорим о привлечении туристов, важно, чтобы были созданы условия. Здесь, в бухте Владимирской, созданы все условия для туристов на любой вкус — есть и гостиница, и условия для тех, кто приезжает на кемперах, — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На ближайшие пять лет глава региона так определил задачу комитетам по культуре и туризму, по экономике и инвестициям, по дорожному хозяйству: «Строить туристическую инфраструктуру, чтобы было удобно доехать, получить нормальные условия для проживания, а что посмотреть и чем заняться —в Ленинградской области есть.

Для автотуристов в бухте обустроена кухонная зона, туалет, душевая, для семей с детьми — детская площадка. При этом все услуги включены в фиксированную плату за сутки.

Сегодня в Ленинградской области работает 30 кемпингов и глэмпингов, сфера активно развивается.

На площадке Экспертного клуба прошло обсуждение туристического потенциала Ленинградской области – перспективных направлений в развитии туризма, доступности основных туристических объектов региона, востребованности у туристов в новых местах размещений – кемпингов, глемпингов?

Владимир Журавлев, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты Ленинградской области уверен, что потенциал туристической отрасли в регионе огромный. Губернатором поставлена задача совершенствовать инфраструктуру туризма, и работа ведется.

- Было бы полезно обратиться в Ростуризм с просьбой о включении Ленинградской области в программу кэшбек с октября. Из объектов, которые важны для развития туризма, выделю автодорогу из Лодейнопольского района в Тихвинский. Нужно её привести в должное состояние, ведь она важна для современной транспортной связки двух исторических регионов области, двух известнейших, древних монастырей - Свирского и Тихвинского. В целом уже сегодня ясно - наша прекрасная область, с её особенным географическим, территориальным расположением, развитой экономикой и, конечно, мощным историко-культурным потенциалом становится передовым регионом и в туристической сфере, - отметил Владимир Палович.

Прасковья Васильева, руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области считает, что 2020-й год с пандемией подтолкнул внутренний туризм к развитию.

- Ленинградской области в этом отношении повезло, ведь работа ведётся не с нуля: и культурные достопримечательности на любой вкус, и природа, поражающая своим многообразием, и в целом неплохая инфраструктура (в частности, самое главное для меня как для автомобильного туриста - дороги). Кемпинг набирает обороты, так как люди все чаще хотят отдохнуть от шума мегополиса и побыть наедине с природой. Круто было бы получать в интерактивном формате (кликабельная карта, например) все кемпинговые точки региона и условия (стоимость, удобства, фото местности, рейтинг посещаемости, активности поблизости и т.п.), - поделилась Прасковья Васильева

Вероника Каторгина, председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области подчеркивает, что развитие внутреннего туризма всегда идёт на благо экономического развития района и региона в целом - это рабочие места, зарплаты, налоги, отечественные инвестиции, технологии.

- Меня особенно радует оживление водного/речного туризма с обустройством и реконструкцией причалов на реках и озёрах Ленинградской области и соседней Карелии. Способствует и увеличению пассажиропотока, и повышению комфорта пользования всей инфраструктуры (новый причал в Старой Ладоге, на Коневце). У нас есть практически не используемый потенциал экотуризма на побережье Ладоги: таким «натуральным» маршрутом является дорога, которая идет по берегу Ладожского озера. Выглядит он следующим образом: Петербург — Приозерск — Лахденпохья — Сортавала — Питкяранта — Олонец — Лодейное Поле — Новая Ладога — Петербург. Его протяженность составляет 764 км. В 2019 году об этом писал Деловой Петербург - «Ладожское кольцо. Идеальный маршрут для автомобилистов». Есть, куда вложить средства в инфраструктуру, организовать экостоянки (с целью сохранения природных ландшафтов, смотреть на которые и едут главным образом), вписать в маршрут в том числе и ООПТ «Ладожские шхеры», ведь не все любители природы сплошь рыбаки и охотники, большинству достаточно «просто посмотреть». Но по причине необустроенности всего маршрута обычно его «пролетают» за 1-2 дня, а потенциальная ёмкость нахождения на маршруте может быть от 7 до 10 дней (включая остановки и ночевки), - поделилась Вероника Каторгина.