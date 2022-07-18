В добрый путь, Книга!

День рождения книги Александра Златкина отмечался в кругу творческой интеллигенции Гатчины и Гатчинского района - многочисленных друзей художника.

Виновник торжества принимал поздравления от деятелей культуры Гатчины и Сиверской, учеников и соратников. В их исполнении звучали стихи Александра Златкина, романсы и песни. Литературно-музыкальный вечер вела редактор книги Наталья Антонова.

Литературным творчеством Александр Златкин занимается более 30 лет. Стихи были опубликованы в коллективных сборниках гатчинских поэтов. «Первопричина» - первая книга автора.

- И все-таки хорошо, что мы наделены даром Слова! Оно (слово) помогает поведать практически обо всем, кроме того, что под силу моим любимым краскам. Сочинял я всегда, сколько себя помню. В рифму или нет, но всегда. Правда, бывали перерывы, но потом как-то само собой опять начинал что-то сочинять и записывать, - поделился воспоминаниями Александр Златкин.

Особую атмосферу и значимость событию придавала сама обстановка концертного зала Духовно-просветительского центра, где одновременно проходила выставка живописи Александра Златкина «Храмы России». Участники презентации отметили важность того, что впервые страницы новой книги прочитаны именно здесь, и благодарили руководителя центра Геннадия Викторовича Богданова.

Автор вступительной статьи к книге «Первопричина» - Почетный гражданин Гатчинского района, архитектор и краевед Александр Семочкин.

- Перед нами труд не Златкина-художника, но Златкина-литератора, беллетриста, Златкина-поэта и прозаика, – пишет Александр Семочкин. - Не случится ли разочарования, не будет ли Златкин-поэт мельче и незначительнее Златкина-художника? Нет, лично у меня разочарования не случилось. Потому что и в своих литературных опусах Александр остается прежде всего художником. Он видит мир и осмысляет его именно как художник, а это означает цельность натуры автора, что само по себе уже хорошо. Другое «хорошо» в том, что хороший художник обязан быть философом. Его должны мучить вечные вопросы бытия, и если в живописи это выделяется далеко не всегда четко, то в поэзии это – главное. Без постановки перед собой этих вечных вопросов нет поэзии и нет поэта. К счастью, и тут Александр Златкин оказался на высоте.

В мероприятии приняли участие прославленный педагог Игорь Смирнов, доцент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Юрий Курнин, семья музыкантов Огородновых, известный актер Павел Явдосюк, издатель Леонид Нечаев, журналист Сергей Ковачев, музыкант Евгений Пестриков, директор Детской художественной школы г. Гатчины Марина Атаманюк и еще много добрых друзей.

Татьяна Можаева

Фото Геннадия Богданова