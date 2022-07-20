О благоустройстве Гатчины и капремонте

- Работу службы ЖКХ надо перестраивать, – подчеркнула Людмила Нещадим. – Надо слышать людей и своевременно реагировать на жалобы. Да, есть проблемы, которые мы не можем решить сегодня, но об этом надо честно и корректно говорить.

Также была затронута тема общественного транспорта, на который часто жалуются жители Гатчинского района: водители не соблюдают расписание. Людмила Николаевна отметила, что перевозчик приобрел новый подвижной состав, предназначенный, в том числе, и для маломобильных групп пассажиров. Нарушения графика движения будут устраняться.

Людмила Николаевна подробно ответила на многочисленные вопросы жителей.

Так, жители интересовались, когда будет утвержден генеральный план г. Гатчины.

- Я очень рассчитываю, что в этом году, – ответила Людмила Нещадим. – Оставался один нерешенный вопрос – лесной комиссии. Комиссия прошла, план отправлен на утверждение в правительство Ленинградской области.

Отвечая на вопросы жителей о благоустройстве, Людмила Николаевна пояснила, что:

- трубы отопления на ул. Чехова уже убраны под землю – территория преобразилась;

- расселенный дом № 28 на Красноармейском проспекте будет снесен в ближайшее время. На его месте планируется сделать сквер, но администрация готова рассмотреть и другие предложения;

- покрытие на детской площадке на Заводской улице, 1 и ул. Куприна, 42 в Мариенбурге планировали заменить в этом году, но не получилось – перенесли на следующий. Уже сделана площадка на ул. Володарского, 34, ведутся работы на площади Богданова.

Жильцы дома № 50-б на ул. Чкалова пожаловались, что им отказано в капремонте. Дом был исключен из программы как дом с количеством квартир меньше пяти. Город будет разрабатывать собственную программу капремонта, чтобы ремонтировать подобные дома за счет собственных средств. Если же дом отремонтировать невозможно, будет проведено обследование межведомственной комиссией и принято решение о признании – либо не признании – его аварийным. Кроме того, жильцы имеют право провести независимую экспертизу. В городе программа по обследованию домов сформирована до 2025 года – в Гатчине 237 таких домов.

Интересовались пешеходы и судьбой тротуара между Аэродромом и Мариенбургом.

Сейчас проект строительства дороги в продолжение улицы Воскова до улицы Северной, которая свяжет микрорайоны Аэродром и Мариенбург, проходит госэкспертизу.

- До конца июля – середины августа мы должны получить положительное заключение, на основании которого будем подавать заявку в областной бюджет. Мы очень надеемся на поддержку губернатора – проект масштабный и дорогостоящий, – заметила Людмила Николаевна. – Но это значительно облегчит ситуацию на Красноармейском проспекте. Заключен контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Гатчине: специалисты дадут профессиональные рекомендации, как выстраивать движение по городу. Вопрос проблемный. Мы предполагали снять нагрузку с проспекта за счет реконструкции улицы Сойту, но без строительства виадука над железной дорогой в районе Балтийского вокзала проблему не решить. Однако, независимо от результатов, улицу Сойту мы будем включать в план благоустройства после газификации данного микрорайона.