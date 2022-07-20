В Гатчине прошёл чемпионат по пляжному самбо

Участниками турнира стали около 60 спортсменов из Гатчинского, Всеволожского, Кингисеппского, Приозерского районов Ленинградской области, также за призы на турнире боролись спортсмены из Санкт-Петербурга, Псковской и Новгородской областей. Среди них более десятка мастеров спорта и мастер спорта международного класса.

По информации Всероссийской федерации самбо, соревнования прошли в дружеской атмосфере. Участники соревнований продемонстрировали мастерство и волю к победе.

Пляжное самбо - новый вид спорта, и многие из спортсменов принимали участие в данной дисциплине впервые. Борьба ведется до броска с падением на спину или на бок одного из соперников, поэтому характер борьбы носит динамичный и зачастую непредсказуемый характер. Интрига соревнований с определением призеров сохранялась до последних схваток. Наиболее напряженные схватки прошли у мужчин в борьбе за третьи места.

Поздравляем с бронзовыми медалями гатчинских спортсменок Валерию Бобрышеву и Ксению Скворцову.

Фото организаторов турнира