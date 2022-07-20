Вместо бывшей пожарной части – культурный центр
На встрече с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим прозвучал вопрос о необходимости строительства культурно-досугового центра в микрорайоне Мариенбург города Гатчины.
Рубрики: Общество
Людмила Нещадим пояснила, что сейчас в Мариенбурге идет процесс передачи из федеральной в муниципальную собственность здания бывшей пожарной части. Подготовлено техническое задание на создание там коворкинг-центра, где планируется открыть культурно-досуговый центр для жителей разного возраста.
- Процесс не быстрый. Надеемся, что в этом году мы получим здание и начнем проектировать. Деньги на проектирование и прохождение экспертизы будем закладывать на следующий год. При благоприятном исходе можем уложиться. Будем держать вас в курсе процесса передачи имущества и проектирования, – пообещала Людмила Николаевна.
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