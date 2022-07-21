Гатчинская ДНД: «Наши приоритеты – охрана и помощь»

- В дружину я пришла в 2016 году. Давно хотела и, когда увидела дружинников на улице, поняла, что у нас в городе это есть. Я нашла их в соцсети и подала заявку.

- Зачем вам это надо?

- Не могу проходить мимо. Хочется, чтобы в городе был порядок, а значит, надо не просто возмущаться чьим-то бездействием – надо действовать самому.

Вот, например, я живу на Аэродроме, под окном у меня алкомаркет, который работал круглосуточно – со всеми вытекающими последствиями. Через губернатора я добилась, чтобы ночная торговля спиртным прекратилась. На хулиганские выходки я вызываю полицию и, кстати, всем советую: реагируют моментально, приезжают и наводят порядок. По моему звонку даже было пресечено преступление: у меня под окном напали на молодого человека – избили, отняли банковскую карту, но полиция успела вовремя и задержала преступников.

Наши дружинники – это люди с активной жизненной позицией: от 20-летних до пенсионеров. Инженеры, посудомойки, администраторы, сварщики, трактористы, сотрудники ПИЯФ, инструктор по вождению. Самому старшему – 67 лет. Младшему – двадцать, уже отучился и работает. Люди идут в дружинники по призванию: хотят изменить ситуацию в городе к лучшему.

- Как к вам приходят?

- Оставляют заявку в группе в «ВКонтакте». Заявки поступают часто, но на собеседовании выясняется, что человек ошибся – это не то, о чем мечталось. Поэтому происходит большой отсев.

Хотелось бы объяснить: мы не подменяем полицию. Мы оказываем помощь на различных мероприятиях, причем это не только помощь по охране общественного порядка. К нам обращаются по разным вопросам, но, если люди где-то видят нарушение, мы вправе его устранить – путем внушения.

- В каких мероприятиях участвуют дружинники?

- Во всех городских, спортивных. В этом году при нашем участии в городе прошло уже порядка 20 мероприятий.

Также в этом году мы провели два семинара для пожилых людей – по безопасности жизни в современном мире, потому что очень часто пенсионеры становятся жертвами телефонных мошенников.

Вместе с гатчинским спорткомитетом мы проводим «Зарницу» для школьников 6-10 классов. Последний раз игра проходила в мае в гимназии им. К.Д. Ушинского – этап «На рубеже», и потом был туристический этап в Орловой роще.

С нового года наши дружинники участвуют в акциях по раздаче пищи бездомным фондом «Благо Дари» у платформы Татьянино. И неудивительно: порядка десяти наших дружинников одновременно являются волонтерами «Благо Дари». Плюс движение «Мы вместе»: как только началась пандемия, дружинники отправились помогать.

В планах у нас – профилактика среди детей. С нового учебного года мы начнем проводить семинары в школах для старшеклассников – по личной безопасности, по мониторингу соц. сетей.

- А свою исконную работу ДНД ведет – город патрулирует?

- Да, сейчас возобновилось патрулирование, с которым во время пандемии возникли сложности. Патрульно-постовая служба полиции не могла ходить вместе с нами в патруль, а теперь областной правительственный комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разрешил дружинникам проводить патрулирование самостоятельно – без полицейских. И по субботам, с шести до восьми вечера, ДНД совершает обход Гатчины.

Первый обход был 2 июля. По маршруту Соборная ул., пр. 25 Ок-тября дошли до Рощинской. В основном, конечно, проходили по дворам, где и происходит больше всего непотребства. В ходе патрулирования было пресечено пять нарушений по статье 20.20 КоАП РФ – распитие спиртного в запрещенном месте.

- Как реагировали граждане?

- Все нарушители были адекватны. Никто не скандалил, не возмущался. Они поняли, что неправы, и ретировались.

- Сколько человек в патруле? Как они выглядят?

- В патруле – от двух до четырех дружинников. Все – в форменных жилетках с надписью ДНД, обязательно с удостоверением. В патруль ходят, в основном, молодые мужчины и женщины. Каждый раз состав разный – идут те, у кого есть время. Также и на все общегородские, спортивные мероприятия: кто может - тот и идет. Потому что, конечно, у всех есть семьи, работа или учеба, приходится все это сочетать.

- Дружинники не применяют спец. средства?

- Нет. Мы не имеем права применять силу ни в каком виде – только словесное убеждение. Но этого, как правило, хватает. Если же наших слов недостаточно, вызываем полицию.

Некоторые наши дружинники владеют навыками самообороны. Раньше у нас проходили тренировки в клубе единоборств, и в сентябре, надеемся, эти тренировки возобновятся.

- Где находится штаб ДНД?

- Из дома Ольдерогге на ул. Красной, 6 мы уехали – дом подлежит реставрации. Сейчас готовится помещение на Чехова, 9. Ждем, когда закончится ремонт.

- Дружинники работают на безвозмездной основе?

- Гатчинская администрация обеспечивает нас оборудованием: фонари, рации, жилетки – все. Небольшое материальное стимулирование предоставляется раз в полгода. И в администрации, и в полиции у нас есть кураторы. Они просят обеспечить охрану, расставляют дружинников на мероприятиях. В случае ЧП на мероприятиях наша помощь бесценна, потому что у дружинников есть опыт работы в нештатных ситуациях.

- Кого вы берете в свои ряды?

- Мы приглашаем всех: от 18 лет – и до бесконечности, если состояние здоровья позволяет. Пенсионеркам можем предложить раздавать листовки с разъяснениями, как уберечься от мошенников. У дружины нет как таковых собственных мероприятий, но у нее другие приоритеты: охрана и помощь.

Телефон Гатчинской ДНД: 8-964-344-54-81. Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/gtn_dnd.

Екатерина Дзюба