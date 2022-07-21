На повестке дня — межнациональные отношения

С приветственным словом к участникам Совета обратились советник председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимир Михайленко и заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Марк Кравчук.

С докладом, описывающим текущую миграционную ситуацию в районе, выступил начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Роман Терещенко. Он рассказал о принципах работы отдела с иностранными гражданами, прибывающими на территорию района из Таджикистана, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и других стран.

Отдел постоянно занимается контролем за пребыванием и трудоустройством у нас иностранных граждан. По словам Романа Терещенко, в период с 1 января по 1 июля текущего года на миграционный учет по месту жительства встало 573 иностранных гражданина, снято с регистрации – 229. Большая часть наших иностранцев (35%) – граждане Таджикистана. Иммигранты, желающие остаться в нашей стране на постоянное место жительства и получить гражданство России, должны принять присягу на верность Российской Федерации.

Одной из основных задач работы отдела является профилактика правонарушений. Как напомнил Роман Терещенко, отдел по вопросам миграции имеет право на составление протокола о нарушениях законодательства Российской Федерации, наложение штрафов или привлечение к уголовной ответственности. На сегодняшний момент преступность среди иммигрантов составляет 13% от всего числа преступлений на территории Гатчинского района, что, в целом, на 40% ниже по сравнению с предыдущими годами.

Межнациональный вопрос в контексте основ социальной концепции Русской Православной церкви предложил рассмотреть ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма Всех Святых в Гатчине, иерей Александр Асонов. В своем докладе отец Александр изложил базовые положения основ социальной концепции учения Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем.

«Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации, - подчеркнул отец Александр. - Национальные чувства могут стать причиной греховных явлений, таких, как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная исключительность, межэтническая вражда. В своем крайнем выражении эти явления нередко приводят к ограничению прав личностей и народов, войнам и иным проявлениям насилия».

О работе учреждений образования в области укрепления межнациональных отношений, воспитания толерантного поведения учащихся, профилактики экстремизма, а также о социальной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях Гатчинского района рассказала заместитель председателя комитета образования Татьяна Быкова. Она напомнила, что сотрудники комитета в том числе используют в своей работе такие проекты, как «Уроки доброты», «Разговоры о важном», «День толерантности», «Дни правовых знаний». Также комитет ведет работу со школьными музеями и библиотеками, с учащимися, их родителями и непосредственно с педагогическим коллективом. При комитете образования работает Центр по социальной адаптации детей иммигрантов.

О том, как в Таицком городском поселении проходил фестиваль декоративно-прикладного творчества и национальных кухонь народов Российской Федерации «Хоровод дружбы», рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения, заместитель председателя Женсовета Таицкого поселения Елена Ямса.

Напомним, Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе администрации Гатчинского района был создан в 2013 году. В его состав входят 42 человека. Среди основных целей деятельности Совета - рассмотрение совместных вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики РФ в Гатчинском районе, предупреждение национальной розни, противодействие национальному и религиозному экстремизму, восстановление исторических традиций и обычаев народов различных национальностей, живущих на территории Гатчинского района.

Подготовила Юлия Лысанюк