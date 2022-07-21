Окна и двери – «Рога и копыта»

…В гатчинскую полицию стали поступать заявления от обманутых клиентов фирмы, предлагающей окна и двери. Жительница Гатчины заключила договор на установку стеклопакетов на лоджию стоимостью 47 тысяч рублей. Внесла предоплату – 25 тысяч рублей и ждала, что в течение двух недель ей поставят окна. Прошел месяц. Не дождавшись своих окон, женщина пошла в офис ООО «Стройдизайн», но тот оказался закрыт. Директор Николай Николаич, с которым она заключала договор, трубку не брал. У клиентки осталась квитанция к приходному кассовому ордеру, датированная почему-то позапрошлым месяцем.

Другая клиентка заказала в «Стройдизайне» пять межкомнатных дверей, внеся предоплату в размере 45 тысяч. Потом, по требованию директора, заплатила еще 34 тысячи. Директор – Николай Николаич – пообещал привезти двери на следующий день. Не привез и вскоре перестал отвечать на звонки. Заказчица обратилась на завод, где изготавливались ее двери. Сотрудники сообщили, что по ее заказу была внесена предоплата в размере 24000 рублей. И все. В результате женщине пришлось самой выкупать у завода свои двери, а 55000 рублей осели в кармане директора «Стройдизайна».

…Житель Гатчины обратился в офис на Соборной и заключил договор на установку пяти межкомнатных дверей общей стоимостью 110 тысяч рублей. Внес предоплату – половину суммы. Через некоторое время директор фирмы попросил доплатить 34 тысячи, сообщив, что заказанные двери готовы. Заказчик перевел директору деньги на карту, но дверей не дождался. Когда он снова пришел на Соборную, офис ООО «Стройдизайн» оказался закрыт, табличка на дверях отсутствовала, телефон директора молчал. Финансовые документы – приходный ордер, квитанция – были датированы какими-то непонятными числами, не совпадающими с реальными датами оплаты. Мужчина понял, что нарвался на мошенника, и пошел в полицию. Ущерб превысил 84 тысячи рублей.

Еще один потерпевший заказывал в ООО «Стройдизайн» балконную дверь. Заплатил десять тысяч, но заказанная дверь так и не прибыла. Вместо этого заказчик наткнулся на запертую дверь офиса – и с концами.

Жительница Гатчины заказывала у Николай Николаича окна. Заплатила 91 тысячу рублей, заключив договор с директором в офисе на Соборной. Окна ей не поставили, директор исчез, офис закрылся. Клиентка обратилась на завод, где ООО «Стройдизайн» заказывало окна, но там о ее заказе ничего не знали – по данным параметрам заказа на окна не было. Тогда обманутая женщина обратилась в полицию.

Шестой потерпевший ждал оконный блок за 20 тысяч рублей. Оговорили дату поставки, клиент заплатил деньги и получил приходный кассовый ордер, оформленный задним числом. Но о не придал этому значения, пока не истек срок поставки окна. Не дождавшись своего заказа, мужчина принялся звонить по телефонам, указанным в договоре, но телефоны оказались выключены. Тогда он пошел в офис ООО «Стройдизайн» и …застал там директора. Николай Николаич сообщил, что заказанное им окно поставят немного позже. Однако на этом их общение и закончилось. Офис на Соборной закрылся, заказчик подсчитал ущерб – и заявил в полицию.

По фактам мошенничеств возбудили уголовные дела. Николай Николаича отыскали и предъявили обвинение в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам. С мошенника взяли подписку о невыезде.

Он, в общем, и не отпирался. Рассказал, что являлся генеральным директором ООО «Стройдизайн» с 2015 года. Контора занималась поставкой и установкой дверей и пластиковых стеклопакетов. В 2019 году у организации начались финансовые трудности. Тогда он придумал способ решения проблем: заключать договоры с клиентами и не исполнять по ним обязательства. Как все просто! А полученные в качестве предоплаты деньги потратить на свои нужды. Так он заключил договор на поставку оконного блока, который даже не собирался заказывать. Так он взял предоплату в 91 тысячу с клиентки за мифические окна – на такой сумме директор сам настоял, потому что хотел пустить эти деньги на аренду офиса. Десять тысяч, переведенные ему клиентом за дверь, Николай Николаич …проел – истратил на продукты. И никакую дверь не заказывал.

20 тысяч, полученные с заказчицы за стеклопакет, он тоже потратил на личные нужды. Но на следующий день ему опять срочно понадобились деньги: он позвонил клиентке и сообщил, что нужно внести еще 5400 рублей. Заказчица деньги принесла, и директор снова их потратил. После чего офис ООО «Стройдизайн» был закрыт, поскольку денежных средств на оплату аренды не осталось.

Надо отдать должное мошеннику: когда его изобличили, он возместил всем своим клиентам причиненные преступлением убытки. И это зачлось при вынесении приговора.

Гатчинский городской суд признал Николая Т., с высшим образованием, работающего водителем, разведенного отца малолетнего ребенка, не судимого, виновным по части 3 статьи 159 УК РФ. Будучи генеральным директором ООО «Стройдизайн», обладая в силу занимаемой должности полномочиями по руководству указанной организацией, являясь ее единоличным исполнительным органом, используя свое служебное положение для совершения преступлений, обманывая потерпевших и злоупотребляя их доверием, он совершил хищение денежных средств граждан, причинив каждому значительный материальный ущерб.

При назначении наказания суд учел положительные характеристики, наличие иждивенца – малолетнего ребенка, в содержании и воспитании которого подсудимый принимает участие. Кроме того, гражданин Т. трудоустроен, заботится о своей пожилой матери и, главное, добровольно в полном объеме возместил всем потерпевшим урон.

В судебном заседании Николай Т. свою вину полностью признал и заявил о раскаянии. Отягчающих обстоятельств суд в этом деле не усмотрел.

Учитывая все вышесказанное, суд счел возможным назначить обвиняемому условный срок, поскольку его исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества. По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний Николай Николаич получил три года условно. На него возложена обязанность не менять места жительства и работы без предварительного уведомления об этом специализированного государственного органа и являться на регистрацию не реже раза в месяц.

Екатерина Дзюба