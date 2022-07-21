«Закулисье лета» в Гатчинском Дворце молодёжи

ГДМ – это про дружбу

Мне стоило всего лишь раз зайти в гости к ГДМовцам, чтобы понять, почему отсюда так не хочется уходить: всё дело в невероятно тёплой и непринуждённой дружеской обстановке, которая царит в коллективе. Она чувствуется во всём: с порога тебя радостно встретят, сразу же с удовольствием всё покажут и расскажут, а после непременно угостят чаем и предложат зайти ещё. К сожалению, немногие жители нашего города знают, что ГДМ - это не только про работу в трудовых бригадах и уборку городских территорий; ГДМ - это, прежде всего, про дружбу. Про дружбу подростков со сверстниками, с наставниками и с самим Дворцом молодёжи. Именно Дворец молодежи становится большим другом для взрослых и детей - местом, откуда тебя никогда не прогонят и где тебя всегда будут рады видеть.

Неслучайно идейные вдохновители курса - Людмила Лазаревская и Ольга Алексеева (Битная) - решили в этом году посвятить его именно дружбе.

- В этом году мы пошли от мысли «что нужно подросткам?» и поняли, что дружба для них – самое главное в жизни. Нам попалась замечательная пьеса «Собаки» - про собак, живущих в овраге, разуверившихся в людях - своих главных друзьях, в доброте и справедливости. Суть в том, что подростки бывают неправильно поняты, иногда обижены, их могут предать, и поэтому они тоже сбиваются в какие-то свои «овраги», где заново учатся быть в команде и не бросать своих. Когда мы вместе прочли пьесу, каждый нашёл в ней себя: по большому счёту, в пьесе мы говорим о собаках - а думаем-то о людях, - объясняют мои собеседницы.

В этот момент рассказ прерывается - слишком много трогательного и эмоционального за ним стоит. Это слёзы и смех, это часы репетиций и не менее долгое познание себя, это навыки выступления на сцене и не такое уж и простое умение дружить. На курсе «Закулисье лета» ребята учатся не только театральному мастерству, они учатся видеть за картинкой новые смыслы и разбираться в самих себе.

«Баночки счастья»

Всё, что делается в «Закулисье», делается не зря. Перед организаторами стоит очень важная задача: не просто «поиграть в театр», но наполнить ребят внутренне - так, чтобы этот опыт запомнился им на всю жизнь. Для этого Ольга Алексеева и Людмила Лазаревская используют различные методы.

- У нас есть «баночки счастья», - рассказывает Ольга Алексеева и ведёт меня в небольшую комнатку, где на столике стоят 16 абсолютно разных баночек; у одной - необычная форма, у другой расписаны бока, а внутри каждой - пуговички и маленькие предметы, каждый из которых напоминает о каком-либо дне курса. - Эти баночки появились у ребят на всю жизнь. Они сами всё это сделали, и теперь соревнуются и зарабатывают пуговицы. Что такое пуговица? Пуговица - то, на чём всё держится; получается, это тоже друг, который нам помогает. Пришёл на курс - уже заработал одну пуговицу; остальные можно получить, выполняя творческие задания.

Чем же занимаются ребята, чтобы наполнить свою «баночку счастья»? Например, активностью в социальных сетях: выкладывают фотографии с курса и рассказывают о своих впечатлениях. Есть и другие дела: в этом году участники курса работают над большим проектом под названием «Мифы ГДМ». Суть проекта - снять небольшие видео на тему самых распространённых мифов о Дворце молодёжи (о том, что здесь всё платно, что сюда приходят одни подростки и т.д.) и развенчать их. Работы много, и поэтому результаты своего труда ребята планируют представить ближе к августу.

Вдруг замечаю, что мои собеседники зачем-то вырезают из бумаги кружки с изображением собак; мне отвечают, что это жетоны. Оказывается, выступать юные артисты будут в чёрных костюмах, и отличаться друг от друга им помогут именно эти вырезанные кружки. Ольга Алексеева объясняет: смысл в том, что, несмотря на различие характеров, в этой ситуации они, эти брошенные собаки, все равны, все одинаковы.

Когда слёзы зрителя означают успех

- Хотите посмотреть на репетицию, мы начнём?..

- А давайте! - сходу отвечаю я и, совершенно неожиданно для себя, вижу премьеру спектакля. Конечно, ребята не планировали выступать для нового зрителя, да и я не думала, что проведу с ними сразу несколько часов. Тем не менее, все самые лучшие вещи всегда происходят спонтанно: чтобы с головой погрузиться в атмосферу «Закулисья», было просто необходимо прожить эти эмоции вместе с участниками курса.

Словами, однако, выразить в полной мере впечатление от увиденного довольно сложно... Это тот самый случай, когда всё лучше прочувствовать самому. Достаточно лишь сказать о том, насколько сильно каждый вжился в свою роль: кажется, что собачьи клички были придуманы специального для каждого актёра в соответствии с его характером. Между тем ни ребята, ни наставники в пьесе ничего не меняли. Более того, некоторым актёрам и вовсе пришлось перебороть себя, чтобы методом проб и ошибок попасть в образ - и это при том, что далеко не каждый участник курса раньше пробовал себя в театральном искусстве.

Вот, например, Илья Кириллов, единственный мальчик среди 15-ти девочек на курсе, театром никогда не увлекался. Его больше интересует химия и физика, однако вышло так, что он тоже попал на «Закулисье».

- О курсе узнала мама и привела меня сюда. Правда, она не знала о том, что здесь будут постановки, поэтому об этом не знал и я, и был в шоке, когда понял, что здесь будет происходить. На удивление, играть на сцене мне всё-таки понравилось. Это было очень неожиданно для меня, – рассказал Илья.

Маша Репина - единственная из ребят, играющая в пьесе не собаку, а кота-императора по имени Ямамото.

- Когда я узнала об этом курсе, мне стало интересно, но при этом я сомневалась в себе и в том, смогу ли я достичь желаемого успеха. Мама сказала: «Если ты не попробуешь - ты не узнаешь». Так я сюда и попала. Я поняла, что мне нравится это дело, хочется заниматься им для души, в качестве хобби. А от своего персонажа я теперь беру императорские привычки, - рассказывает Маша.

А уж сколько слёз было пролито перед репетициями! Но не из-за обид или неудач, а из-за проникающего в самую душу текста пьесы.

Все как один, ребята рассказывают следующую историю: «Изначально у нас было тяжелое чувство - мы думали, будет что-то весёлое, радужное, раз уж пьеса про собачек, но в итоге мы все плакали и не могли остановиться: сначала один плачет человек, мы его успокаиваем, потом плачет другой, его пытаемся успокоить, потом пришли домой, там порыдали.. Ну, а потом собрались и начали работать».

Спустя полтора часа спектакль подходит к концу:

- Ну что? Вы как?

В зале полная тишина: с замиранием сердца все ждут ответа одного зрителя.

- Знаете, я когда смотрела, у меня в некоторые моменты даже слёзы подступали...

- Нам сказали: если зрители заплачут - значит, у вас успех.

- В таком случае, у вас точно успех!..

Мария Ибадова

Фото предоставлено ГДМ