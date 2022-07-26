С днём рождения, родная земля!
Поселения Гатчинского района отмечают дни рождения. В минувшие выходные праздничные гуляния прошли в Елизаветино и Дружной Горке. С погодой повезло: день стоял солнечный, жаркий. Торжества развернулись на уличной сцене, было весело, шумно, местные творческие коллективы сделали все, чтобы порадовать односельчан.
Дружная Горка
По традиции праздник в Дружной Горке открыли поздравления гостей и торжественная церемония награждения.
За активную жизненную позицию и многолетнюю общественную работу старостой деревни Лампово звание Почетный гражданин Дружногорского городского поселения присвоено Алевтине Павловне Кузьминой.
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов пожелали Дружногорскому поселению дальнейшего процветания, а жителям – счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, мира и добра.
Парламентарии вручили активным жителям благодарственные письма. В числе награжденных за многолетний добросовестный труд – фельдшер Дружногорской амбулатории Елена Червакова и младший воспитатель детсада № 28 Марина Петрова.
Елизаветино
Праздник в Елизаветинском поселении был подготовлен, в основном, местными творческими коллективами, потому что учреждение культуры в поселении работает активно, интересно и плодотворно: есть и хоровое пение, и танцы, и свой театр.
Стихи для праздника написала местная жительница, Почетный житель Елизаветинского поселения Жанна Гриненко – с фантазией и большой любовью к малой родине и людям, ее населяющим.
По традиции, на празднике работала выставка картин местных художников. Елизаветинские библиотекари представили односельчанам и гостям поселения работы Маргариты Фроловой, Валерия Куклева, Сергея Ильина и Галины Кузнецовой.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко вручила администрации и совету депутатов поселения благодарности – за плодотворное сотрудничество с депутатами областного парламента.
Андрей Соколов