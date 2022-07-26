ЗАГС — с «цифрой» по жизни

О переводе услуг для населения в цифровой формат органов ЗАГС губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко доложила начальник управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области Ольга Куликова.

Специалисты оцифровали информацию, наполнили «Единый реестр населения» информацией для формирования «эталонного профиля гражданина», который позволяет получать ленинградцам госуслуги в цифровом виде. Так благодаря оперативному переводу в цифровой вид записей актов о рождении детей 2013-2018 годов в условиях COVID-19 были произведены социальные выплаты на детей в дистанционном режиме.

Цифровизация позволила, независимо от места регистрации человека, получать справки, вносить изменения в актовые записи, проводить восстановление и аннулирование записей, регистрировать рождение, расторжение брака, усыновление, установление отцовства и перемену имени. А с помощью мобильного приложения «Реестр ЗАГС» можно оплатить государственную пошлину и найти ближайший ЗАГС. Сервис ЗАГС веб-версии портала «Госуслуги» позволяет гражданам автоматически заполнять заявления, минимизировать ошибки за счет использования подтвержденных сведений, учитывать документы, выданные органами иностранных государств.