Под рёв моторов

Разрушая стереотипы

Брусчатка Рыночной площади, стены Выборгского замка, воды Сайменского канала. Эти края помнят блеск лат средневековых рыцарей и звон копыт их боевых коней. В наше время сюда приезжают совсем другие рыцари на своих «железных конях». Второй год подряд Выборг принимает фестиваль Baltic Rally. Эти три дня превращают Ленинградскую область в столицу мотодвижения для всей России.

Из разговора с местными жителями узнаём: сначала байкеров здесь побаивались. Думали, что брутальные дядьки в коже будут денно и нощно с грохотом носиться под окнами жилых домов. Однако киношные стереотипы себя не оправдали. Baltic Rally доказывает на деле, что байкеры – умные, успешные, дружелюбные люди, которые любят мотоциклы, хорошую музыку, да и вообще – повеселиться.

Недаром на фестиваль вновь приехал губернатор Александр Дрозденко. Глава 47-го региона – страстный мотоциклист. По его признанию, всё началось с детской любви к велосипеду, на смену которому сначала пришёл мопед, а потом и настоящий байк!

– Я даже на работу иногда позволяю себе приехать на мотоцикле, – заявил губернатор. – Мотоцикл – это хорошая возможность переключиться, развеять голову, а главное, почувствовать себя свободным.

Вот и сегодня Александр Юрьевич свободно общался с мотоциклистами, зажигал под рок, и, конечно, возглавил мотопарад – одно из красивейших событий фестиваля. Представьте себе: субботнее утро, набережная залива Салакка-Лахти, рёв моторов тысячи мотоциклов. Под заворожённые взгляды местных жителей колонна с флагами России и Ленобласти стартует в сторону финской границы. Их ждёт путь вдоль Сайменского канала до пропускного пункта «Брусничное» у пограничного озера Нуйямаярви. Наглядный пример мирного единения россиян, который наверняка заметили наши северные соседи.

Праздник без границ

Кстати, никакой «международной изоляции» на байк-фесте заметно не было. География Baltic Rally – без преувеличения вся Евразия: 8 стран, около сотни байкерских клубов. В Выборг съехались мотоциклисты из Хабаровска и Магадана, из немецкого Дрездена и турецкой Анталии, мероприятие объединило северный город Полярный и солнечный Кипр.

– Мы занимаемся мотоциклами, а не политикой, – салютовал нам байкер с эстонским флагом за спиной.

Всего на фестиваль приехало более 3500 участников. Для многих из них так началось знакомство с Ленобластью.

– Здесь шикарная погода, замечательная обстановка, здесь полно друзей и знакомств. Общаемся с близкими по духу людьми, прекрасно проводим время, изучаем Выборг, который вдруг открылся с новой стороны. Сейчас город выглядит как-то особенно по-европейски, привлекательно и неизведанно, – рассказал нам один из иногородних гостей.

Международной получилась и выставка мотоциклов, которая особенно понравилась местным жителям. Здесь были и объемистые туреры, созданные для дальних путешествий, и легковесные эндуро – мотоциклы на кроссовой основе для поездок по бездорожью. Но самые невероятные и футуристичные – конечно, «кастом байки», сделанные вручную в одном экземпляре. Таких мотоциклов на дороге не увидишь: их создают как музейные экспонаты. На выставке Custom Bike можно было увидеть серебристый бесспицевый «мотоцикл будущего»: внутри его огромных колёс зияет пустота, вся нагрузка ложится непосредственно на их поверхность. Ценители научной фантастики обратили внимание на изъеденный ржавчиной байк, собранный из металлолома. Прямо фильм «Безумный Макс»! Ну а главным хитом стал «перевёрнутый» трёхколесный BMW, стилизованный под гоночный автомобиль середины прошлого века. Спереди – два колеса и шикарный винтажный капот. Не сразу догадаешься, что перед тобой не гоночный болид!

Эмоции для людей

Фестиваль оценили не только байкеры, но и простые выборжане. Гостям было на что посмотреть: конкурсы красоты, мотошлемов, спортивные турниры, кулинарное и силовое шоу.

Фишкой этого года стала… байкерская свадьба. Молодожёнами стали музыканты из ярославской группы «ЯR Project» Ярослав и Наталья. Пара въехала на мотоцикле прямо на сцену и получила «байкерское благословение» от опытных товарищей.

– Я сел на свой Харлей именно в Выборге, на фестивале прошлого года. Для нас это особое место, – признался жених Ярослав.

Музыкальную программу стоит отметить отдельно. Все три дня со сцены на Рыночной площади звучали легендарные рок-хиты в исполнении Сергея Галанина, «Поющих гитар» и группы «Воскресение».

Вообще, ленинградцы этот фестиваль ждали, интересовались, приходили целыми семьями. Ребятня с удовольствием ныряла в горы пены, испытывала себя в роли барабанщиков, седлала огромные байки и пыталась прокатиться на самых необычных велосипедах.

Тем радостнее в городе восприняли новость от главы комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского: в будущем Baltic Rally пропишется в Выборге и станет ежегодным. Так что жители Ленинградской области уже могут готовиться к мотопразднику следующего года.

Зоя Ефремова