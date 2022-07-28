Пером и кистью

Приятно отметить, что, несмотря на летнюю страду, зал ДК был совершенно заполнен, так что пришедшим с небольшим опозданием пришлось стоять в коридоре.

Первое слово было сказано о Стасе Моисееве, о его личности, особенностях творчества, о его расцвете, как художника, связанном с женитьбой на Ларисе и последующим переездом в Сиверскую из Питера в конце 90-х. Вторая часть вечера состояла из рассказа Галины Хохловой о себе, непосредственно о своих корнях, судьбе и о том, как это позднее воплотилось в стихах в самые, казалось бы, трудные 90-е годы прошлого века.

Надо сказать, что Галина по первому образованию – руководитель театрального коллектива, и даже диплом защищала у М.И. Лейкина, впервые пришедшего молодым человеком после аспирантуры преподавать в культпросветучилище (нынешний колледж культуры и искусств). Поэтому она не давала заскучать публике, читая стихи во время своего рассказа.

Большую помощь ей оказали наши земляки, талантливые авторы-исполнители, написавшие песни на стихи Галины. В начале вечера буквально зажгла зал своей песней под гитару «Речка-Оредеж» Светлана Иванова, первая солистка легендарной рок-группы «СД». Много замечательных лирических песен написано Ольгой Савельевой, учительницей Сиверской школы № 2. Три из них («На высотах Дудергофских тишина», «Суйда» и «Этот миг не повторится») она также исполнила под аккомпанемент гитары.

Под аккомпанемент фортепиано свои произведения «Гатчинский вальс» и «Встреча с Павловском» пропела Нина Аниконова-Эрте, которая всегда готовит какой-нибудь приятный сюрприз. В этот раз она привезла целый стенд с фотографиями, напомнив дружеские встречи в ЛИТО «Сиверское братство», дома у А.В. Фаловского, у Галины Хохловой. Она же привезла с собой единственный диск песен в авторском исполнении Анатолия Аниконова с аранжировкой Николая Терентьева, сделанный совместно в студии «Ника». Гости вечера прослушали две песни на стихи Галины Хохловой «Северное лето» и «Високосный год».

Фоном всех выступлений шли фотографии на большом экране: детские, юношеские Галины Хохловой, совместные на вечерах «Сиверского братства», выступления в водевилях И.К. Лисенко-Коныча. Как режиссёр Галина поставила три водевиля. К каждому писала куплеты, в двух играла сама.

В конце творческого вечера было много поднесённых поэту цветов и слов благодарности. Н.Д. Шишиморов, ветеран туристических сплавов на байдарках, вручил памятные значки Галине Хохловой и бывшей многолетней главе администрации Сиверского поселения М.И. Мадатовой за сплав по Оредежу на байдарке в 2010 г. Хорошее настроение своими юмористическими пародиями привнёс Юрий Фёдоров.

Практически все два часа очень доброжелательно слушал и потом поздравил поэта глава администрации Сиверского поселения Д.С. Румянцев.

Вечер продолжился в более тесном дружеском кругу, где мне удалось взять интервью у Галины Хохловой.

- Вы давно собираете картины?

- Возможность появилась во второй половине 80-х, когда мы стали жить в хорошей благоустроенной квартире, я защитила диссертацию и стала получать зарплату старшего научного сотрудника. Николай, супруг, сел за руль «Камаза», поимев сразу вдвое больший капитал. По его понятиям, мужчина не должен «приносить в клюве» меньше женщины. Длилось это относительное материальное благополучие до 1992 г. Но с тех пор украшение дома картинами стало потребностью.

- Вы собираете картины только Станислава Моисеева?

- Нет. Первыми были работы Ивана Радюкевича. Его зимний пейзаж я приобрела с выставки в нашем институте, где он тогда работал в отделе агрохимии. В нашей семье шесть Ваниных картин, которые мне очень нравятся. Столько же Александра Златкина, есть замечательный котик Надежды Златкиной. Есть небольшой пейзаж Михаила Сазонова, акварели К.С. Бернюкова, Анатолия Заседкевича, Ольги Анциферовой. Просто Стас мне как-то ближе по темпераменту. В его характере ощущается детская непосредственность, живость и жизнерадостность восприятия. Он не делает предварительный рисунок, а как будто лепит красками картину. Они живые, словно дышат. Чистый импрессионист.

- Как у Вас возникла мысль сделать такую выставку?

- Не так давно Эрмитаж представлял французских импрессионистов из собрания российских коллекционеров братьев Морозовых. Разбросанные по разным музеям и городам, впервые правильно развешенные и собранные вместе картины производили ошеломляющее впечатление. А ещё у меня старшая дочь по бывшему мужу носит фамилию Морозова. Импрессионизм, Морозовы, разбросанные по трём домам картины Стаса, которые я покупала с выставок в Гатчине, Сиверской, в его мастерской на пр. Героев. Многие из них мало кто видел. Хотелось выставить все 14 работ вместе, чтобы и другие люди поняли, какой это замечательный художник. Прежде всего, после развески, я сама была поражена, какой красотой владею.

- Но ведь такой вид коллекционирования требует, наверное, немалых материальных затрат?

- Не таких уж и больших. В Петербурге в салонах, на улицах и цены, как минимум, на порядок выше, а картины какие-то однотипные, бездушные. Чувствуется, что тот же сюжет художник повторяет десятки раз. Наши же художники рисуют от избытка чувств, стремясь запечатлеть красоты оредежских берегов в разное время года, при разной погоде и разном настроении. Когда у меня не было денег, то часто договаривалась и платила частями. Пусть дом украшают картины, а не сувениры, свечи и прочие пылесборники. Приглашаю всех присоединяться, вступать в «Общество поощрения художников». Кстати, на выставке есть две новые работы Стаса, натюрморт и пейзаж, которые можно приобрести.

А ещё, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность директору Белогорского ДК

Л.Я. Макаровой, которая не только рекламу презентации обеспечила, но и, практически одна, развесила картины, так как ни Стас, ни я это делать не умеем. Большое спасибо также молодому сотруднику ККЦ «Юбилейный» Славе Подолкину, который справился со всеми трудностями и обеспечил техническую поддержку вечера.

- Вы сказали, что последние 10 лет живёте в Санкт-Петербурге, а в Сиверской бываете только в летнее время, но хотели бы совсем переехать сюда. Почему? Многие мечтают об обратном.

- Хочется жить в своём доме, который мы ещё строим, хотя младшая дочь оставила нам с внучкой в Питере прекрасную квартиру, да и в Белогорке у меня квартира с видом на храм. В Сиверской жизнь кипит, здесь интересней. И я обросла с 1975 года друзьями, связями, да и у Лизоньки появились настоящие друзья. Хочется, чтобы она полюбила нашу Сиверскую, как люблю её я. Мечтаю ещё раз проплыть, теперь вместе с ней, на байдарке по Оредежу. Это такая красота, что душа замирает!

В последние годы очень много делается для благоустройства, причём не только в центре, но и у нас в Белогорке: шикарная детская площадка, дороги и стоянки для машин, плиточные тротуары для пешеходов, стадион, спортивные тренажёры. Любые дополнительные занятия для детей с нашими замечательными педагогами в Школе искусств им. И.И. Шварца, в ККЦ «Юбилейный», в Белогорском ДК, в спортивном комплексе – всё расположено компактно. Для людей серебряного возраста тоже много делается. Какие великолепные концерты к 99-летию Исаака Иосифовича были подготовлены в его мемориальном музее и в ККЦ «Юбилейный», в Белогорском ДК к дню России и к 60-летию самого ДК! Настоящая столица обзавидуется. Ещё бы косили газоны вовремя, а то до укоса даже семена успевают созреть. А на внучкин архитектурный кружок, на футбол, в музеи мы по выходным и на электричке доедем.

Нам очень повезло с новым главой администрации: Дмитрий Сергеевич местный житель в 5-м поколении, деловит, энергичен, держит связь с активной частью населения. А то ведь иногда хочется дополнить Карамзина, который заметил, что в России две беды – дураки и плохие дороги. Хорошие дороги мы научились делать, а вот дураки, причём именно дураки у власти, никак не переведутся.

- У вас в Сиверской и музеи свои есть. Вы ведь тоже работали когда-то в музее «Дачная столица»?

- Мне досталось трудное время. Я была первым директором. Надо было узаконить передачу здания, разработать устав, другие нормативные документы и прочее. По штату нас было три сотрудника на два музея. Дом находился в аварийном состоянии. Приходилось самой и вести экскурсии, и каждую субботу готовить и проводить вечера, презентации книг, выставок, расклеивать рекламу, собирать по людям экспонаты, а по собственным выходным «двигать дела» в Гатчине и Питере. Не знаю, как бы мы справились, если бы не были сплочённой командой единомышленников, если бы не длинные белые ночи. Жаль, что не все задумки удалось воплотить.

Хорошо, что несмотря на финансовые трудности, район каждый год выделял средства на ремонт здания и на музеи в Сиверской, и в Новом Свете. Я бы постаралась сразу взять под крыло районного музейного агентства оставшийся бесхозным отличный музей истории сиверского авиаполка, создать филиал музея «Дачная столица» в здании бывшей ГЭС с экспозицией по девону и другим геологическим эпохам, с историей оредежского каскада ГЭС. Нужен выход на бельведер, да и сам бельведер здания музея «Дачная столица» явно должен быть выше, а входное крыльцо крытым, с красивой цветной расстекловкой, с островерхой крышей. Если разредить заросли в сторону реки, по получился бы шикарный вид на крутой поворот Оредежа, так называемые «жаркие страны».

Я покупала для музея котёл с учётом того, чтобы его можно было перевести на обогрев газом. Надо этим заниматься. Как же так, в дачной столице на исторически первой дачной улице и нет газопровода! А там и общественная баня, и детский дом, и коррекционная школа, и несколько многоквартирных домов, и масса роскошных особняков и, наконец, жемчужина Сиверской, красавица церковь Петра и Павла!

Стоянки для машин и экскурсионных автобусов и по сей день нет.

Планировала когда-то макет старой части Сиверской в зале №1, карту с местоположением пионерских лагерей и городских детсадов, которую хотела и могла бы помочь сделать М.И. Мадатова. А ещё гостиницу для туристов хотелось отстроить на месте тех фундаментов, что в нагрузку к деревянному дому нам передала коррекционная школа. Вот такая оказалась маниловщина.

- Да планов было громадьё. А какие творческие планы у Вас сегодня?

- Прежде всего, хочется сделать календарь к 225-летию

А.С. Пушкина. Ольга Анцифирова уже готовит рисунки, торопит меня со стихами. Девять написаны в разные годы, часто к дню рождения поэта, другим пушкинским датам, при поездках в его псковское имение. Надо сочинить ещё три осенью, чтобы весной издаться и выйти к читателям на Областном пушкинском празднике в июне 2023 года.

Очень хочется издать отдельной книгой цикл очерков и стихов «Степенно, размеренно по Русскому Северу», дополнив тот материал, что в 2006 г. печатался в «Гатчинской правде», материалами поездок на Соловки, Валаам, Старую Ладогу и Приполярный Урал. Надо бы сейчас съездить да с Лизой по Архангельской и Вологодской областям, побывать в Зеленецком и Александро-Свирском монастырях. Чтобы хорошо издать, нужна и красивая обложка, и много цветных фото, а это выльется в кругленькую сумму. А ещё я пообещала помочь Н.М. Антоновой статьями для нового тома «Сиверского феномена». В общем, опять маниловщина. Но, как говорится, «мечтать не вредно, вредно не мечтать». Сейчас вышли замечательно изданные книжки двух очень талантливых наших поэтов Евгения Докучаева и Александра Златкина. Они нашли спонсоров. Вдруг и мне когда-нибудь повезёт.

В заключение нашей с Вами беседы хочу поблагодарить всех пришедших на мой творческий вечер за доброжелательное отношение и тёплые слова.

Геннадий Васильев