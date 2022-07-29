Стоимость подключения к электросетям доступна

Законопроектом предлагается для всех жителей области, зарегистрированных в регионе более года, установить стоимость подключения на уровне 50% от тарифа – 4350 рублей за кВт. Речь идет о подключении мощности, не превышающей 15 кВт.

Решение об увеличении стоимости технологического присоединения к электросетям в регионах принято в соответствии постановлением Правительства РФ. Сегодня стоимость подключения в Ленинградской области составляет 8700 рублей за кВт. Также установлена стоимость подключения для всех льготных категорий жителей – 1000 рублей за кВт.

В Ленинградской области высокий рост тарифа на подключение связан, прежде всего, с большой протяжённостью сетей. Реальная средняя стоимость подключения 1 кВт для сетевых компаний составляет более 12 тысяч рублей, она компенсируется за счет перекрестного субсидирования.

Поручение подготовить соответствующий законопроект дано комитету по тарифам и ценовой политике и комитету правового обеспечения Ленинградской области. На рассмотрение в Законодательное собрание законопроект, устанавливающий льготу, будет внесён в осеннюю сессию.