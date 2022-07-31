Чемпионат России по пахоте приглашает!

На широком поле, неподалеку от поселка имени Свердлова (Всеволожский район) прямо посреди одного из лучших растениеводческих хозяйств Ленинградской области с 12 по 14 августа 2022 г. произойдет множество интересных событий: выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, выставка и парад ретро-техники, фестиваль воздушных шаров, шоу «тракторные гонки» и многое другое. Для детей на площадке чемпионата будет работать детский городок, где помимо традиционных развлечений можно будет посоревноваться в гонках на радиоуправлении или покататься на электрических мини-тракторах. Для всех гостей на площадке чемпионата будут работать фудкорт и фудтраки, пройдет фестиваль шаурмы, в ходе которого планируется установить рекорд России «по приготовлению самой большой шаурмы». Приходите, мы ждем вас!