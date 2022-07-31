Дым и рок над озером в Рощино

В течение двух дней для жителей и гостей региона на открытой площадке на берегу Рощинского озера собрались оперные певцы и известные российские рок-исполнители.

Сегодня, во второй день фестиваля, «Дым над водой», вместе с музыкантами Симфонического оркестра Ленинградской области выступают Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «СерьГа» и многие другие.

«Фестиваль стал уже традиционным. Он очень интересен и популярен. У нас не всегда хорошая погода во время фестиваля, но приезжают любители классической музыки и рока, а их точно погода не пугает. Организаторы — это традиционно Михаил Голиков, наш ленинградский симфонический оркестр. Ребята просто молодцы! Без оркестра этот фестиваль просто невозможно представить и то, что удается сделать коллаборацию из оперных певцов и рок музыкантов. С каждым годом все больше приезжает известных исполнителей, как классиков, так и неформалов — так я называю рокеров. Сегодня вообще будет интересный состав, и я думаю, все получится. Потому что Михаил — человек творческий, умеет заряжать энергией не только оркестр, от него энергетика расходится по всей поляне. Я традиционно люблю Вячеслава Бутусова и с нетерпением жду его выступления. Но сегодня все ребята, которые приехали известны и популярны. Мы, ленинградцы, вообще очень любим музыку: классическую, рок, поп, любые жанры, главное, чтобы это была интересная музыка и в ней чувствовалось творчество», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников и гостей большого музыкального праздника в Рощино.