Бойцы вернулись через 80 лет

29 июля на братском захоронении советских воинов-ополченцев, добровольцев Балтийского судостроительного завода состоялась торжественно-траурная церемония предания останков земле.

Вместе с бойцами поисковики нашли пять смертных медальонов. Три из них прочитаны, еще два находятся на расшифровке.

Один из медальонов принадлежал красноармейцу Израилу Генаховичу Борченко. По информации из медальона, он жил в Киеве, в Петровском районе на Спасской улице. По данным второго медальона, вместе с ним воевал его земляк – Ханан Шлеймович Коневский, 1919 года рождения. Его адрес: г. Киев, Петровский район, ул. Ильинская, д. 22, кв. 23, был призван Подольским РВК г. Киева в июне 1941 и числился пропавшим без вести. Знали бы эти киевляне еврейского происхождения, сложившие головы в борьбе с фашизмом уже в первые месяцы войны, что спустя несколько десятилетий «коричневая чума» возродится не где-нибудь, а на их малой родине…

Сейчас совместными усилиями ведется поиск родственников обоих бойцов.

Третий медальон, данные которого удалось прочитать, принадлежит сержанту Ивану Гавриловичу Зуеву, 1905 года рождения, проживавшему в Ленинграде на Обводном канале, 156. Его призвали 24 июня 1941 года, а в сентябре 1941-го объявили без вести пропавшим. Поисковики нашли родственников бойца – они живут в Петербурге и долгие 80 лет ничего не знали о судьбе своего героического предка. На церемонию захоронения приехали внучка и правнучка Ивана Гавриловича. Поисковики передали им вещи, найденные вместе с погибшим героем. По решению комитета по молодежной политике Ленинградской области останки сержанта Зуева передаются в центр патриотического воспитания «Дзержинец» для дальнейшего захоронения на его родине – на территории Петербурга. Как и хотела семья, их герой будет захоронен на Южном кладбище, с воинскими почестями. Его могила будет внесена на воинский учет.

На воинском мемориале в д. Пижме на торжественно-траурную церемонию захоронения останков бойцов Красной армии собрались члены и командиры поисковых отрядов, волонтеры Победы, руководители Гатчинского района, сотрудники администрации, жители.

Глава г. Гатчины и района Виталий Филоненко подчеркнул, что бойцы, которых нашли на гатчинской земле, – наши великие предки: те, которые победили нацизм, отстояли свободу и не позволили сделать нас рабами:

- Двадцать дней ополченцы держали этот участок. Только вот эта дорога на Гатчину девять раз переходила из рук в руки. И никто не встал на колени, никто не сдался, все стояли насмерть. Будучи сержантом, Иван Зуев командовал здесь взводом… Это великий человек, и родные должны им гордиться.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим заверила поисковиков в неизменной поддержке со стороны руководства города и района:

- Память о той громадной цене, которую заплатил наш народ за Великую Победу, жива. История поисковых отрядов Гатчины уходит в 1997 год, и сегодня поисковики продолжают очень трудную и важную работу: каждый год наши ребята находят останки воинов, отдавших жизни за будущее России. Благодаря усилиям этих ребят около полутора тысяч воинов обнаружены и преданы земле. Мы всячески будем поддерживать вас, чтобы поисковая работа в Гатчинском районе продолжалась. Наш долг – помнить, наш долг – знать.

В церемонии принял участие начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества центра «Молодежный» Евгений Халамов. Он заметил, что это уже 14-я в нынешнем году церемония захоронения останков павших бойцов:

- Земля Ленинградской области обильно полита кровью наших солдат. Всего за время поисковой работы найдено и похоронено почти полторы тысячи человек. Большинства имен мы, к сожалению, не знаем. Эти люди не увидели утро Победы, но своей смертью они его приблизили.

На митинге выступил глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко, командиры поисковых отрядов «Легенда» и «Гром». Правнучка Ивана Гавриловича Зуева от лица семьи выразила искреннюю благодарность поисковикам за их работу и помощь.

После заупокойной службы прах найденных бойцов предали земле. Грянул троекратный оружейный залп – салют героям Великой Отечественной войны. Каждый бросил горсть земли в могилу; новое воинское захоронение на мемориале в Пижме украсили цветами. Вот еще несколько десятков бойцов вернулись с войны – спустя 81 год…

Екатерина Дзюба