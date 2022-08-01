На приеме у депутата Госудумы - гатчинцы

С коллективным обращением к депутату обратились жительницы поселка Тайцы. Они пытаются выяснить, почему им не назначена надбавка к пенсии, хотя они проработали в сельском хозяйстве более 30 лет. А размер надбавки существенный - 25 процентов. Сергей Яхнюк пояснил, что получать такую надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры и другие специалисты. «Главное, чтобы местом их работы было сельскохозяйственное предприятие», - пояснил он. Депутат пообещал разобраться с вопросами жителей. В каждом случае это индивидуально. Чья-то специальность не попала в список, или стаж не был учтен.

Одно из заявлений касалось ремонта участка дороги, которая ведет к остановке электрички.

Жительница города Гатчина попросила помощи в борьбе с борщевиком. Сергей Яхнюк отметил, что в регионе действует программа по борьбе с этим сорным растением, муниципальным образованиям выделяются средства на борьбу с борщевиком. Для начала необходимо разобраться с тем, кому принадлежит проблемный участок. В случае, если это частное владение – последует обращение в Россельхознадзор.

В ходе приема к депутату также обратилась жительница Гатчины, которая ухаживает за матерью-инвалидом. По ее словам, выделяемых по индивидуальной программе реабилитации инвалида средств гигиены не хватает, но обращения по этому поводу не дают результата. Депутат пообещал посодействовать в решении этого вопроса.

Подводя итог приема, Сергей Яхнюк отметил, что такие встречи являются одной из эффективных площадок для обратной связи с населением, дают возможность выявить сбои в работе и своевременно реагировать на нужды людей.