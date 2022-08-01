Волейбольный Кубок – в честь 95-летия района
В минувшие выходные на гатчинских волейбольных площадках состоялся традиционный «Кубок главы администрации Гатчинского района». В этом году соревнования были посвящены 95-й годовщине основания района.
Турнир проходил на площадке на ул. Нестерова. 30-го июля состоялись игры номинаций «Женщины» и «Мужчины». 31-го играли в номинации «Микст» и 4х4.
Воскресным утром пляжных волейболистов приветствовали глава г. Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава гатчинской администрации Людмила Нещадим. По словам Виталия Андреевича, Людмила Николаевна два года назад задала правильный вектор развития спорта, и пляжный волейбол получил в городе новый импульс.
- Без вашей инициативы, без вашего желания заниматься спортом не было бы этой уникальной площадки для пляжного волейбола, которая сделана за счет благотворителей и при их непосредственном участии в организации и самой площадки, и турниров, которые круглогодично здесь проводятся – нам остается чуть-чуть поддержать, – заметила Людмила Николаевна. – Администрация Гатчинского района будет и дальше способствовать развитию всех видов спорта в Гатчине и пляжного волейбола в обязательном порядке.
Сегодня в Гатчине уже две площадки для пляжного волейбола: на ул. Нестерова – для мастеров, а для начинающих появилась новая площадка в Аэропарке. Людмила Нещадим подчеркнула, что особую гордость вызывают спортсмены, которые представляют Гатчинский район на региональных и всероссийских турнирах.
- Пляжный волейбол набирает все большую популярность и становится действительно массовым и доступным видом спорта. А для гатчинцев спорт был и остается нормой жизни, – сказала глава администрации.
По словам организаторов, борьба во всех номинациях выдалась очень упорной, напряженной и очень интересной!
Сильнейшими этой борьбе стали:
Номинация Женщины:
ХАРД:
1)Коваленко/Федына
2)Масляева/Борщева
3)Кочнева/Анисимова
МЕДИУМ:
1)Салимова/Коржова
2)Чижова/Большакова
3)Крылова/Виноградова
Номинация Мужчины:
ХАРД:
1)Богомолов/Кириллов
2)Губанов/Семенцов
3)Сергиенко/Журишкин
МЕДИУМ:
1)Кияткин/Раснюк
2)Антипов/Алексеенко
3)Силичев/Бурима
ЛАЙТ:
1)Толмачёв/Перков
2)Иванов/Иванов
3)Гордеев/Шибаев
Номинация Микст:
ХАРД:
1)Удалова/Алексеев
2)Сергеева/Элибоев
3)Лаврентьева/Бурима
МЕДИУМ:
1)Шашерина/Фальтенберг
2)Рудина/Охалов
3)Фомина/Трифонов
Номинация 4х4:
1) 47 регион
2) Пенсионеры
3) Бронзовые Крылья
Андрей Соколов