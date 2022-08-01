Волейбольный Кубок – в честь 95-летия района

Турнир проходил на площадке на ул. Нестерова. 30-го июля состоялись игры номинаций «Женщины» и «Мужчины». 31-го играли в номинации «Микст» и 4х4.

Воскресным утром пляжных волейболистов приветствовали глава г. Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава гатчинской администрации Людмила Нещадим. По словам Виталия Андреевича, Людмила Николаевна два года назад задала правильный вектор развития спорта, и пляжный волейбол получил в городе новый импульс.

- Без вашей инициативы, без вашего желания заниматься спортом не было бы этой уникальной площадки для пляжного волейбола, которая сделана за счет благотворителей и при их непосредственном участии в организации и самой площадки, и турниров, которые круглогодично здесь проводятся – нам остается чуть-чуть поддержать, – заметила Людмила Николаевна. – Администрация Гатчинского района будет и дальше способствовать развитию всех видов спорта в Гатчине и пляжного волейбола в обязательном порядке.

Сегодня в Гатчине уже две площадки для пляжного волейбола: на ул. Нестерова – для мастеров, а для начинающих появилась новая площадка в Аэропарке. Людмила Нещадим подчеркнула, что особую гордость вызывают спортсмены, которые представляют Гатчинский район на региональных и всероссийских турнирах.

- Пляжный волейбол набирает все большую популярность и становится действительно массовым и доступным видом спорта. А для гатчинцев спорт был и остается нормой жизни, – сказала глава администрации.

По словам организаторов, борьба во всех номинациях выдалась очень упорной, напряженной и очень интересной!

Сильнейшими этой борьбе стали:

Номинация Женщины:

ХАРД:

1)Коваленко/Федына

2)Масляева/Борщева

3)Кочнева/Анисимова

МЕДИУМ:

1)Салимова/Коржова

2)Чижова/Большакова

3)Крылова/Виноградова

Номинация Мужчины:

ХАРД:

1)Богомолов/Кириллов

2)Губанов/Семенцов

3)Сергиенко/Журишкин

МЕДИУМ:

1)Кияткин/Раснюк

2)Антипов/Алексеенко

3)Силичев/Бурима

ЛАЙТ:

1)Толмачёв/Перков

2)Иванов/Иванов

3)Гордеев/Шибаев

Номинация Микст:

ХАРД:

1)Удалова/Алексеев

2)Сергеева/Элибоев

3)Лаврентьева/Бурима

МЕДИУМ:

1)Шашерина/Фальтенберг

2)Рудина/Охалов

3)Фомина/Трифонов

Номинация 4х4:

1) 47 регион

2) Пенсионеры

3) Бронзовые Крылья





Андрей Соколов