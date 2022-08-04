336 тыс. абитуриентов воспользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»

Что такое суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Это комплекс услуг и сервисов, который помогает абитуриентам подать документы в вуз без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. В работе суперсервиса принимают участие более 970 вузов России.

Что нового в 2022 году

Подписание договора с вузом онлайн

В этом году для абитуриентов создана возможность подписать договор на платное обучение в онлайн-режиме. Для этого достаточно подать заявление через суперсервис на Госуслугах. Абитуриент подает заявление на платную форму обучения, выбирает тип договора, указывает способ оплаты и другие сведения. Вуз сформирует, подпишет и направит комплект документов поступающему в личный кабинет в автоматическом режиме. Пользователю нужно будет только подписать договор с вузом через приложение «Госключ».

Отслеживание статуса заявления

Еще одна новинка этого года – возможность отслеживать изменения по своему заявлению, поданному в вуз почтой или в приемную комиссию, в личном кабинете на Госуслугах: достаточно выразить согласие на передачу данных и предоставить СНИЛС в вузе.

Куда обратиться

Также для поступающих работает круглосуточный Единый контактный центр поддержки. На номер кол-центра 8 800 100-20-17 поступило уже 35 тыс. обращений по теме приемной кампании в вузы.

Суперсервис реализован в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».