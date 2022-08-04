Гатчина – велосипедная столица Ленобласти

Гатчинский район входит в тройку лидеров среди 11 муниципальных районов Ленинградской области, участвующих в реализации проекта «Вело 47». Работа в Гатчине идет полным ходом: сеть велодорожек прорисовывается. Хотя они целиком не открыты, по ним уже интенсивно ездят велосипедисты.

Когда будет нанесена разметка, разделяющая пешеходов и велосипедистов? Будет ли продолжение проекта в виде строительства новых велодорожек? Чтобы прояснить ход реализации проекта «Вело 47» в Гатчине, мы встретились с Александром Русских и председателем комитета строительства и градостроительного развития Гатчинского района Дмитрием Коноваловым.

- Областной проект «Вело 47» продолжит свое существование, - утвердительно сказал руководитель проекта Александр Русских. - На позапрошлой неделе он был признан одним из приоритетных и отдельной строкой включен в туристический пакет. Паспорт проекта мы сейчас дорабатываем. Строительство велодорожек будет продолжаться не только в Гатчинском районе, но и в других районах Ленобласти. Чтобы стимулировать процесс, нами разработан рейтинг оценки муниципальных районов по развитию этого направления.

Куда поехали?

Первый контракт по областному проекту «Вело47» на строительство велосипедных дорожек в городе Гатчине был заключен в 2021 году. Как рассказал Дмитрий Коновалов, этот этап включает в себя строительство велодорожки в центральной части города: по ул. Карла Маркса - от пересечения с ул. Чехова до ул. Гагарина, затем по ул. Гагарина до ул. К. Подрядчикова.

На ул. К.Подрядчикова и ул. Крупской велодорожки уже были построены ранее. Таким образом, велодорожки, которые начали строить в 2021 году, примкнулись к существующему маршруту. Теперь можно от Варшавского вокзала доехать до ПИЯФа. Еще один небольшой круг - по ул. Крупской (от ЗАГСа до ул. Русинова), затем мимо бассейна по бульвару Науки (он же ул. К. Подрядчикова) опять к ЗАГСу. Причем, существует продолжение велодорожек: по ул. Крупской за ул. Русинова и велодорожка в середине круга между ул. Крупской и ул. Подрядчикова (от кафе «Торжество» до «Пятерочки»). Можно выбрать маленький круг или побольше.

- Велодорожки по ул. Крупской мы сделали в рамках подготовки к 90-летию Ленобласти. Бульвар Науки с велодорожками был отдельным объектом, куда мы присоединились уже в рамках областного проекта, - пояснил Дмитрий Коновалов.

Еще две велодорожки существуют в других микрорайонах. Это выделенная дорожка в разметке по ул. 120-й Дивизии в микрорайоне Мариенбург и велодорожка от торгового центра «Пилот» до «Вимоса» - по Липовой аллее и ул. Генерала Кныша, появившаяся в рамках строительства общественного пространства Аэропарк. К сожалению, велокольцо прерывается.

- Участок около 70 метров около рынка в микрорайоне Аэродром попал по проекту на частную территорию. Здесь мы ничего сделать не можем. Собственник обещал выполнить благоустройство в прошлом году, но не выполнил. Обещает и в этом. Сам рынок тоже должен был преобразиться в рамках проекта Аэропарк. Но это пока не получилось, - пояснил Дмитрий Коновалов.

Кто выбирает маршрут?

Проект «Вело 47» направлен на развитие туризма и реализуется в рамках мероприятий комитета по туризму Ленобласти. Этот велосипедный маршрут – не просто транспортное сообщение, развлекательное или спортивное, он предназначен для туристов.

Для реализации проекта «Вело47» в Гатчина была создана рабочая группа. В нее вошли специалисты администрации Гатчинского района, депутаты, в том числе депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских, и представители местного велосипедного сообщества. На заседаниях рассматривали все возможные варианты. Выбирали улицы, на которых реально обустроить велодорожки и при этом охватить больше достопримечательностей. Кроме того, учитывалось, что городской маршрут - часть районного маршрута, соединяющего поселки Сиверский и Тайцы. Именно поэтому городская велодорожка соединяет Варшавский вокзал и ПИЯФ, после чего выходит на Красносельское шоссе. За границами города районный маршрут еще не реализован.

В итоге в Гатчине была разработана концепция транспортного и велодвижения, после чего началось строительство велодорожек.

- Члены рабочей группы проехали весь маршрут на велосипедах и не раз. Все посмотрели, учли замечания, которые высказали представители велосообщества и которые затем поступали в ходе строительства, - подчеркнул Дмитрий Коновалов.

Почему нет разметки?

- Контракт 2021 года - это первая ласточка: мы поздно получили финансирование, - отметил Дмитрий Коновалов. - Затем шли конкурсные процедуры, и подрядчик приступил к работе по строительству велодорожек только осенью 2021 года. К всеобщему сожалению, отрицательные температуры и обильный снегопад не позволили закончить работу. Контракт перешел на 2022 год и сейчас практически завершен.

В 2022 году по проекту «Вело 47» заключен контракт на следующий этап строительства велосипедных дорожек. Новый маршрут проходит по ул. Рощинской и соединяется с уже построенными велодорожками.

- К сожалению, на первом этапе попался недобросовестный подрядчик, который работает медленно. Асфальт уложен, идет восстановление благоустройства, затем должна быть нанесена разметка. Предположительно, к середине августа подрядчик может закончить все, что обязан сделать по контракту. Второй этап выполняет более профессиональная подрядная организация. Возможно, они полностью закончат работу раньше, чем первый подрядчик, - обнадежил Дмитрий Коновалов.

Давайте жить дружно!

В социальных сетях гатчинцы активно обсуждали и ход строительства, и качество велодорожек, и безопасность. В прошлом году была большая переписка с администрацией по зеленым насаждениям. В результате постарались минимизировать снос деревьев. В настоящее время, как отметил Дмитрий Коновалов, жалобы в основном связаны с незавершенностью проекта. Сейчас на велодорожках хаос – велосипедисты и пешеходы передвигаются вперемешку. Причем, первые буквально «летают».

Как отметил Александр Русских, и раньше, когда не было велодорожек, велосипедисты «летали» по тротуарам. Главное, сейчас велосипедисты отделены от пешеходов. Очевидно, нужно ставить дополнительные знаки, доделать разметку и с детства учить культуре поведения на дороге, включая велосипедную дорожку и тротуар.

Будет ли организован ликбез по использованию велодорожек и правилам движения для велосипедистов?

- У нас все впереди, - считает депутат Александр Русских. - Первая велодорожка появилась пять лет назад на ул. Крупской. Прошло слишком мало время, чтобы была сформирована культура поведения. Ликбез по безопасности дорожного движения в рамках проекта «Вело 47» предусматривается. На рабочих группах, которые созданы во всех районах области, где реализуется проект, мы обсуждаем, как это организовать. Смысл в том, чтобы учить детей правильно пользоваться велодорожкой как можно раньше. С детьми уже проводят в игровой форме занятия по безопасности дорожного движения по линии комитета образования, в том числе совместно с ГИБДД. В области есть организация по безопасности дорожного движения при молодежном центре «Ладога», есть специализированная техника и оборудование для проведения выездных уроков. Есть предложение давать детям некие права на велосипед. Думаю, мы к этому должны прийти. Вторая проблема – автомобилисты не обращают внимание на велосипедистов. Поэтому путь еще предстоит пройти большой.

Официальная приемка второго этапа реализации проекта «Вело 47» планируется к дню рождения города Гатчины.

Татьяна Можаева