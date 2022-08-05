Чистые озера - Гатчине

К настоящему времени со дна озера извлечено уже порядка 1,7 тысяч кубометров донных отложений. А всего из озера планируется изъять порядка 12,7 тысяч куб. м.

Проконтролировать ход работ по расчистке озера Черного в Гатчину приехал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.

- Если водоемы не чистить, не заниматься их экологической реабилитацией, они зарастут и исчезнут. Изъятие донных отложений углубляет озеро и освобождает от накопившихся вредных веществ. Расчистка озера Черного осуществляется посредством многофункционального земснаряда, который закачивает донные отложения в специальные геотубы мембранного типа. Благодаря использованию экотехнологичных составов – коагулянтов - удается быстро осушить грунт, а очищенная вода, пройдя систему фильтрации, поступает в озеро, - рассказал Денис Беляев.

Также он отметил, что работы проводятся с минимальным воздействием на природу, инфраструктуру и дорожную сеть Приоратского парка. После завершения работ по расчистке будут проведены мероприятия по благоустройству территории.

В прошлом году в Приоратском парке чистили озеро Филькино, но берег и дорожки не восстановили. Теперь сюда, на площадку временного хранения, поступают донные отложения с озера Черного.

- Проектом предусмотрено размещение геотуб именно здесь - на берегу озера Филькино, - пояснил генеральный директор ООО «НПП «ЭкоГидроТехнологии», генеральный подрядчик по расчистке озер Филькино и Черное Валерий Васильев. – Это единственно возможное место, по-другому проект не реализовать, поэтому данная площадка используется на весь период выполнения работы как на озере Филькино, так и на озере Черном. Геотубы, которые наполнялись при очистке озера Филькино, вскрывались, обезвоженный грунт из них вынимался и вывозился на полигон ТБО. Такая же процедура будет выполнена и при очистке озера Черного. По проекту срок окончания работ - не позднее ноября, но, я думаю, в конце октября здесь будут уже чистота и порядок. Будем стараться успеть до появления снега.

Расчистка озер осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», основной целью которого является улучшение экологического состояния гидрографической сети Гатчины. Полный комплекс работ по расчистке в рамках мероприятия «Расчистка озера Черного, озера Филькино и ручья Безымянного» должен завершиться до конца 2022 года.

- После завершения мероприятий, проводимых в рамках национального проекта, комитет продолжит работу для того, чтобы восстановить как можно больше водных объектов Ленинградской области, требующих экологической реабилитации, - подчеркнул Денис Беляев.

Большая часть территории Приоратского парка, где реализуется проект по расчистке водоемов, находится в ведении «Паркового агентства» Ленинградской области.

- Город и горожане давно ждали очистки озер, - отметила директор «Паркового агентства» Ленобласти Елена Любушкина. - Хорошо, что удалось попасть в федеральную программу, найти средства и выбрать организацию, которая работает у нас с прошлого года. Конечно, очистка озер оборачивается определенными сложностями и неудобствами для жителей: дорожки не в нормативном состоянии, сокращены мероприятия, которые традиционно проходят в этом парке. Мы с пониманием относимся к подрядчику, который здесь работает, надеемся, что все поставленные задачи будут выполнены в срок, и мы получим два чистых озера и чистый ручей. Конечно, это не совсем весь комплекс работ, который необходимо осуществить в Гатчине. У нас существует Колпанский водовод - это целая гидросистема, которая питает наш город чистейшей водой, а здесь речь идет о расчистке только части этого водовода. Наверное, есть какая-то в этом недоработка. Лучше, чтобы он весь стал объектом, который подлежит расчистке.

Татьяна Можаева