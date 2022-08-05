Ленинградские фермеры готовятся к празднику

Выставить свою продукцию в Сосновом Бору, который в этом году принимает торжества по случаю 95-летия области, приедут 25 хозяйств из 13 районов области.

Гостям праздника и жителям Соснового Бора представят сделанную ручным способом продукцию фермерских хозяйств с разных уголков Ленинградской области: козьи сыры с Макарьевской фермы из Тосненского района и фермы «Восточное Прилаждожье» из Потанино, ассортимент продукции сыроварен «Изори» и «Галановъ и Ко» из Волосовского района. Богатыми будут рыбные ряды в городе, расположенном на берегу Финского залива. Соленые, копчены и пряные дары Балтийского моря – кильку, салаку и корюшку привезут соседи Соснового Бора – компания «Петротрал» из Усть-Луги, осетров и икру – Акваферма из Гатчинского района, ассортимент форели представит компания «Кузнечное» из одноименного поселка.

Выпечкой будут радовать хлебопеки и кондитеры из Волосово и Киришей, к свежей сдобе предложат свои чаи и кофе компания «Орими трейд» и лимонады – компания «Воды Лагидзе», центр производства которой находится в Тихвине.

Порадуют своей авторской продукцией и хозяева праздника. Сдобу и пирожки приготовили для гостей кулинары столовой НИИ оптико-электронного приборостроения, иван-чай – индивидуальное предприятие Аркадия Огородникова, тепличное хозяйство «Грин» представит свежие томаты, баклажаны, огурцы, салаты, зелень.

Фермерский рынок откроется вместе с выставкой-ярмаркой изделий народных художественных промыслов и ремесел, гастрономическим фестивалем «Калейдоскоп вкуса» с утра 6 августа – найти продукцию можно будет на ул. Солнечной, от пересечения с ул. Комсомольской до аллеи Ветеранов.