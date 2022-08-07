«Ленинградец» с разгромным счетом обыграл студентов из Калининграда

«Балтика-БФУ» совсем молодая команда. Она организовалась в марте 2021 года. Тогда в Калининграде было объявлено о создании новой команды, которая стала совместным проектом футбольного клуба «Балтика», выступающего в первой лиге первенства России, и Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ). Первый сезон в профессиональном футболе «Балтика-БФУ» завершила на 17-м месте в общем зачете группы 2.

На старте сезона 2022\2023 калининградцы гостили в Санкт-Петербурге, где провели два матча с питерскими клубами «Звезда» и «Ядро». Обе встречи завершились вничью – 1:1 и 2:2, хотя по ходу матчей гости вели в счете. Видимым объяснением этого является молодость студенческой команды, которая отличается нестабильностью.

У «Ленинградца» по сравнению с предыдущим матчем со «Звездой» в стартовом составе произошла одна замена – вместо Сиротова вышел Бачинский. Дождь командам не помешал, а вот для зрителей стал преткновением. Их собралось на «Петровском» совсем мало. Но зато настоящих!

И «Ленинградец» откликнулся на такую любовь. Уже к 27-й минуте судьба матча фактически была решена. Маркин на 8-й, Казаков на 12-й и Каптилов на 27-й минутах матча довели счет до 3:0 в пользу хозяев. Преимущество «ленинградцев» в первом тайме было подавляющим. У гостей был только один реальный момент, когда ошибся кипер «Ленинградца» Зайцев. При розыгрыше мяча в своей штрафной он выкатил футбольный снаряд прямо на ногу Гогричиани, но тот вместо того, чтобы моментально пробить, начал подрабатывать мяч и момент был ликвидирован защитником хозяев.

Второй тайм начался активными действиями «Балтики-БФУ». Но гостей хватило лишь на пятнадцать минут. Их активность погасил Маркин на 61-й минуте матча, оформив дубль. Также следует отметить Дмитриева, на счету которого две голевые передачи. Недаром молодой полузащитник «Ленинградца» вошел в число 50 лучших молодых футболистов России (33 место).

После четвертого гола преимущество гостей стало заметным. «Ленинградец» не сбавлял обороты до самого конца матча, частенько заставляя гостей играть на отбой.

Таким образом, «Ленинградец» набрал 10 очков в четырех матчах и по этому показателю сравнялся с питерским «Динамо». Но по великолепной разнице мячей – 13:1 – вышел на первое место во группе2 второй лиги. А Маркин забил уже семь мячей, более половины всех голов «Ленинградца». Отличное приобретение клуба в прошедшее межсезонье.

Отметим и фартовый стадион «Петровский». На нем «Ленинградец» с учетом прошлого сезона пока не проиграл ни одного матча.

Михаил Араловец