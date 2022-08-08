За приключениями – в Ленинградскую область

Новое культурное пространство появится в Путиловском карьере — более 470 млн лет назад эти места были дном тропического моря, населенного первыми обитателями планеты.

Гостей палеопарка ждут не только увлекательные экскурсии. Все желающие смогут собственноручно добыть коллекцию окаменелостей возрастом 470 млн лет.

Для удобства посетителей оборудованы места отдыха и смотровая площадка, установлены информационные стенды с познавательной информацией, работают визит-центр с экспозиционной зоной, сувенирная лавка и пункт выдачи инвентаря. Те, кому повезет обнаружить ценную находку, смогут довести образец до качества музейного экспоната в специальной лаборатории, специалисты которой помогут с очисткой и реставрацией окаменелости.