На областных фабриках куют бережливые кадры

Таковы результаты тренингов, проводимых специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) с начала года на трех «Фабриках процессов» – в Кировском политехническом техникуме, в Бегуницком агротехнологическом техникуме и в Волховском политехническом техникуме.

В этом году благодаря региональному проекту «Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства» в бесплатном обучении принимали участие не только предприятия-участники национального проекта «Производительность труда», но и другие областные организации, которые хотят познакомить работников с инструментами бережливых технологий и применять их на своем производстве.

Учатся на фабриках рабочие группы предприятий, в которых, как правило, руководители среднего звена. На примере реального производственного процесса они получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимание как улучшения влияют на операционные и экономические показатели предприятия.

«Это стало хорошим дополнением к национальному проекту – наша задача охватить как можно больше специалистов и менеджмент наших предприятий новыми компетенциями бережливого производства. Мы нацелены не только на опытных работников, но и на будущих – на студентов техникумов. Сегодня эти знания особенно ценятся работодателями», – прокомментировала руководитель проекта, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева.

В первом полугодии основам бережливого производства под руководством тренеров РЦК обучилось 283 студента Кировского политехнического техникума, Бегуницкого агротехнологического техникума и Волховского политехнического техникума. С началом учебного года занятия для студентов возобновятся.

В планах региона к 2024 году обеспечить знаниями в сфере бережливого производства 25% студентов-выпускников промышленных специальностей, составит 25%, и не менее 20% работников предприятий Ленинградской области.