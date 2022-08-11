Бронзовый призёр чемпионата Гатчинской Лиги – команда «Войсковицы»
Завершился самый длительный и многочисленный по составу участников чемпионат Гатчинской любительской футбольной лиги (ГЛФЛ) в формате 8х8.
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Чемпионат стартовал в мае. На протяжении трех месяцев своими силами и мастерством мерились 17 футбольных команд. Чемпион и серебряный призеры определились досрочно, а вот судьба бронзовых медалей решилась в последний игровой день. В итоге победу одержала команда футбольного клуба «Луга», второе место – ФК «Виллози» (Ломоносовский район), третье место – ФК «Войсковицы» (Гатчинский район).
В церемонии награждения, которая прошла на стадионе «Мариенбург», принял участие почетный гость - депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Всестороннюю помощь в организации чемпионата ГЛФЛ оказал комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
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