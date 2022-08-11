Для Верево - детский сад с дорогой

- Сегодня работы по строительству детского сада в д.Малое Верево подходят к завершению, - рассказал директор Управления строительства Гатчинского муниципального района Игорь Ермолаев. - Подрядной организацией является ООО «Северо-Западное строительно-монтажное управление». Уже закончено производство работ по монолитным конструкциям, выполнены фасадные и кровельные работы. Сейчас идет внутренняя отделка и благоустройство. Все работы проводятся согласно графику. Глобальных трудностей не было, были рабочие моменты, которые мы активно в диалоге с подрядчиками решали. Опасений по нарушению сроков нет. Работы будут завершены в ноябре 2022 года.

Параллельно Веревское поселение ведет строительство подъездной дороги к детскому саду, чтобы создать у этого важного социального объекта максимально комфортную среду для детей и родителей.

Татьяна Можаева