Благоустройство в Гатчине: что и когда

Есть ли будущее у «Юности»?

Площадка «Юность» располагается в самом центре исторической части Гатчины. О необходимости ее благоустройства говорят много лет, когда же она обретет достойный вид?

- Площадка «Юность» является частью объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка», поэтому существуют определенные сложности с ее благоустройством, - отмечает Дмитрий Коновалов. - Администрация прекрасно понимает, что это центр города, что площадка востребована жителями, и ее нужно благоустроить. Но, к сожалению, по закону в границах объекта культурного наследия без оформления определенных документов делать ничего нельзя. Причем, сначала нам было категорически заявлено, что возможно только восстановление исторической планировки, а это – центральная широкая аллея от выхода из богадельни, две аллеи поперек (от Радищева до прохода у общественного туалета) и в квадратах между ними – огороды. Для гатчинцев это значит нарушить сложившиеся за десятилетия дорожки и само функциональное назначение городского сквера. К счастью, недавно законодательство немного изменилось, и областной комитет по сохранению культурного наследия готов рассматривать варианты, которые будут совмещать реставрацию и работы по благоустройству с современным использованием территории.

Сейчас идет разработка проекта, в рамках которого будет восстановлена историческая планировка и в то же время останутся диагональные направления, как элемент современного использования территории. До конца года проект должен быть завершен, чтобы в начале 2023 года мы могли подать заявку на федеральный конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений России. В этом конкурсе Гатчина уже выигрывала с проектом общественного пространства «Аэропарк». Стоимость благоустройства «Юности» будет не маленькой, потому что это объект культурного наследия, и к нему предъявляются требования более высокие. За победу в конкурсе дают средства на реализацию проекта.

- Если мы сможем в 2023 году подать заявку на конкурс и все сложится, то реализация начнется с 2024 года, - подчеркнул Дмитрий Коновалов.

Конечно, жители города хотят, чтобы это пространство украсил фонтан.

Однако у объекта культурного наследия раньше был не фонтан, а пруд, откосы которого выложены дерном. Причем, пруд предназначался для полива огородов.

- В проекте фонтан предлагается как амфитеатр в несколько уровней, где можно сидеть. А внизу будет бесчашный фонтан, то есть фонтан без видимой чаши: вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Таким образом, зрителями воспринимаются только бьющие из-под гранитной плитки струи, модулируемые по интенсивности и высоте. Предлагается и световая подсветка фонтана. Но это пока предложения. Когда проект пройдет согласование в областном комитете по сохранению объектов культурного наследия, мы расскажем об уже утвержденном варианте. Затем предстоит большая работа по подготовке документов для участия в конкурсе, - сказал Дмитрий Коновалов.

Соборная, Рощинская, площадь Богданова

В этом году в Гатчине завершается три больших объекта благоустройства. Официально срок окончания работ – 1 сентября, но подрядчики обещают справиться раньше.

Как уточнил Дмитрий Коновалов, на Аэродроме завершается четвертый, последний этап масштабного проекта «Аэропарк». Это не глобальное благоустройство площади Богданова, она была благоустроена. В проект вошла переделка площади и бульвара, который был в гораздо худшем состоянии, а также благоустройство территории у торгового комплекса «Вега» по ул. Кныша.

Дмитрий Коновалов подчеркнул, что если на первом этапе были федеральные средства и софинасирование области, то третий и четвертый этапы выполняются за счет средств местного бюджета, а это очень недешево.

Что касается главной пешеходной улицы Гатчины - ул. Соборной, в этом году весь проект не будет завершен – только пешеходная часть улицы. Напомним, что в проект также включено благоустройство прилегающей дворовой территории, но денег на это катастрофически не хватает.

- Работы на ул. Соборной и на Аэродроме завершим к концу августа. Есть поручение руководства на следующий год благоустроить две дворовые территории, ближе к Павловскому собору. Но это пока только план, – сообщил Дмитрий Коновалов.

Третий объект, который реализуется по программе «Комфортная городская среда», был практически завершен еще в конце июля. Это новое общественное пространство от станции переливания крови вдоль территории Гатчинской больницы. Вчера состоялось его торжественное открытие.

«Комфортная городская среда» - 2023

С начала реализации программы «Комфортная городская среда» в Гатчине составлен перечень пространств, которые люди предложили для благоустройства.

Следующий объект на включение в программу «Комфортная городская среда» - «Гатчинский дворик». Это общественное пространство рядом с объектом культурного наследия «Дом Ольдерогге» на улице Красной, 6. Напомним, что в настоящее время уже организована процедура по передаче его в региональную собственность для приспособления под музейно-выставочные функции.

- У нас поданы документы на включение в программу двух расположенных рядом, через дорогу, территорий - «Гатчинского дворика» и сквера Терентьева. Пока, устно, мы получили одобрение комитета ЖКХ области. Но впереди еще конкурсный отбор. Проект интересный. В «Гатчинский дворик», к примеру, заявлена городская скульптура - бронзовый Куприн с котом, - рассказал Дмитрий Коновалов.

В ожидании благоустройства

В перечне общественных пространств, ожидающих благоустройства - сквер, где стоял дом Куприна на углу улиц Володарского и Достоевского, сквер у Березовых ворот и многие другие интересные проекты. Когда до них дойдет очередь?

- Время идет вперед. У гатчинцев появляются новые желания, - отметил Дмитрий Коновалов. - Очень активная группа жителей в микрорайоне Мариенбург. Они провели большую работу, представили свой эскизный проект, и в результате в перечень включен проект «Сквер у реки Пильня» на территории Егерской слободы. В этом году они предложили еще один проект - «Дорога памяти». Какие проекты будут реализовываться в 2024 году, сказать не могу. На все средств не хватает. У нас еще есть масштабный проект по ул. Рощинской от ул. Крупской до ул. Чехова, включая бульвар 47 Регион: снести гаражи, которые стоят по середине улицы, все благоустроить. В рамках этого проекта – обновить фонтан. Но в программу «Комфортная городская среда» он не попадает, потому что теперь есть ограничения по финансированию. Может быть, мы будем разбивать проект на этапы. Набережная реки Колпанки в микрорайоне Аэродром - очень хорошая идея, но для программы «Комфортная городская среда» проект тоже дорогой.

В этом году в Гатчине планируется установить памятный знак православной святой Марии Гатчинской в виде взлетающих голубей. Место с администрацией согласовано. Он будет возведен в сквере на перекрестке улиц Соборной и Карла Маркса, который был благоустроен в рамках реализации проекта по ул. Соборной. Именно здесь стоял деревянный дом, в котором жила матушка Мария. Средства на памятник собирают всем миром.

Татьяна Можаева

Фото Владимира Павлова



