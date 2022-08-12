Кто напал на ребёнка?

4-го августа в УМВД России по Гатчинскому району поступило обращение от 39-летнего жителя Гатчины: он заявил, что сожитель его бывшей жены ударил ножом его 15-летнего сына и угрожал ему убийством.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Был изъят нож с черной рукояткой. Подозреваемого – 32-летнего Максима С. – доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Согласно его объяснению, телесных повреждений он ребенку не наносил, ножом не угрожал.

Между тем ближе к полуночи потерпевший – подросток – самостоятельно обратился в Сиверскую больницу. У него диагностировали поверхностную резаную рану щеки, пальца левой кисти, кровоподтеки плеча, грудной клетки. В удовлетворительном состоянии ребенка отпустили домой, назначив амбулаторное лечение. По его словам, на него напал сожитель матери с ножом.