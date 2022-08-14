Гатчинский музей истории военной авиации открывается!
Накануне Дня воздушного флота России, 19 августа, состоится открытие Гатчинского музея истории военной авиации.
Помимо масштабных строительных работ, которые идут на площадке, восстановления исторических ангаров и активного пополнения фондов, ведется и организационная работа. Гатчинский музей истории военной авиации подал заявку в Союз частных музеев России и был включен в каталог-реестр Союза частных музеев России. Также готовится заявка в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области.
- Сейчас завершаются работы по подготовке уникальных экспонатов к открытию музея, в том числе сборка самолета «Блерио-11», одного из главных самолетов начала прошлого века. «Блерио-11» – это единственный в России летный экземпляр этого самолета. Также в музее будет представлен самолет «Ньюпор-17», его сборка начнется сразу после «Блерио-11». И в целом, основные знаковые самолеты до 1917 года у нас уже есть. Кроме того, здесь будет представлен МИГ-19 – первый советский серийный сверхзвуковой самолет, личные вещи летчиков-героев Советского Союза и много других интересных экспонатов, – рассказал создатель и генеральный директор частного музея Геннадий Панев.
Еще до своего официального открытия стараниями энтузиастов Гатчинский музей истории военной авиации обрел народную славу. У Геннадия Панева постоянно появляются новые единомышленники, разделяющие его просветительскую миссию, а у музея - новые волонтеры и новые экспонаты.
С музеем активно сотрудничает известный гатчинский скульптор Валерий Шевченко. Сейчас в своей мастерской, расположенной напротив музея, Валерий Александрович создает барельефы с изображением первых покорителей неба, которые будут украшать ангары, и бюст Александра Кованько - основателя Российского воздухоплавания, начальника Учебного воздухоплавательного парка и Офицерской воздухоплавательной школы.
К Дню Воздушного флота России в дар музею был передан еще один раритет – летная книжка с 50-летней историей. Дарителями выступили представители АНО «Гатчинская мельница», работающие над созданием нового частного музея, посвященного Андрею Штакеншнейдеру - знаменитому земляку, родившемуся в д. Мызе-Ивановке Гатчинского района в семье мельника, архитектору, строившему императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге и пригородах.
В залах летной славы состоялся интересный разговор и обмен мнениями между людьми, увлеченными идеей сохранения истории и исторической правды в совершенно разных областях. Проект «Гатчинская мельница» получил поддержку и обрел новых единомышленников.
А музей истории военной авиации уже готов к открытию и 19 августа приглашает посетителей познакомиться с экспозицией.
Татьяна Можаева