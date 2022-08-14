Гатчинский музей истории военной авиации открывается!

Помимо масштабных строительных работ, которые идут на площадке, восстановления исторических ангаров и активного пополнения фондов, ведется и организационная работа. Гатчинский музей истории военной авиации подал заявку в Союз частных музеев России и был включен в каталог-реестр Союза частных музеев России. Также готовится заявка в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области.

- Сейчас завершаются работы по подготовке уникальных экспонатов к открытию музея, в том числе сборка самолета «Блерио-11», одного из главных самолетов начала прошлого века. «Блерио-11» – это единственный в России летный экземпляр этого самолета. Также в музее будет представлен самолет «Ньюпор-17», его сборка начнется сразу после «Блерио-11». И в целом, основные знаковые самолеты до 1917 года у нас уже есть. Кроме того, здесь будет представлен МИГ-19 – первый советский серийный сверхзвуковой самолет, личные вещи летчиков-героев Советского Союза и много других интересных экспонатов, – рассказал создатель и генеральный директор частного музея Геннадий Панев.

Еще до своего официального открытия стараниями энтузиастов Гатчинский музей истории военной авиации обрел народную славу. У Геннадия Панева постоянно появляются новые единомышленники, разделяющие его просветительскую миссию, а у музея - новые волонтеры и новые экспонаты.

С музеем активно сотрудничает известный гатчинский скульптор Валерий Шевченко. Сейчас в своей мастерской, расположенной напротив музея, Валерий Александрович создает барельефы с изображением первых покорителей неба, которые будут украшать ангары, и бюст Александра Кованько - основателя Российского воздухоплавания, начальника Учебного воздухоплавательного парка и Офицерской воздухоплавательной школы.

К Дню Воздушного флота России в дар музею был передан еще один раритет – летная книжка с 50-летней историей. Дарителями выступили представители АНО «Гатчинская мельница», работающие над созданием нового частного музея, посвященного Андрею Штакеншнейдеру - знаменитому земляку, родившемуся в д. Мызе-Ивановке Гатчинского района в семье мельника, архитектору, строившему императорские резиденции и великокняжеские дворцы в Санкт-Петербурге и пригородах.

В залах летной славы состоялся интересный разговор и обмен мнениями между людьми, увлеченными идеей сохранения истории и исторической правды в совершенно разных областях. Проект «Гатчинская мельница» получил поддержку и обрел новых единомышленников.

А музей истории военной авиации уже готов к открытию и 19 августа приглашает посетителей познакомиться с экспозицией.

Татьяна Можаева