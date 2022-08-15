В области сделали рекордный бутерброд

«Длину бутерброда заявили сразу: 47— это в честь нашего региона и его команды, а 95 — столько лет исполнилось Ленинградской области в этом году. Он стал самым крупным в России. После приготовления угостили всех желающих», — заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры – томаты, зелень, бараний и говяжий фарш, рыба. Багеты длиной по 1,2 метра испекли производители хлеба Ленинградской области.

Бутерброд стал подарком фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области. Более 100 областных производителей представили свою пищевую продукцию на фермерской ярмарке и фестивале сыра Аграрной недели региона.

Ежегодно область увеличивает поддержку малых форм хозяйствования. Сегодня они выпускают 24% всей сельхозпродукции региона, господдержка комитета АПК фермеров в 2021 году составила 550 млн рублей.