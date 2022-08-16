Баскетболистки «Аэродрома» - снова первые!

Участниками традиционных соревнований стали 10 команд.

Команда девушек Гатчинской ДЮСШ №2 выступила в двух возрастных категориях – 2006 г.р. и младше и 19+, и дважды стала победителем! Поздравляем нашу команду, в состав которой вошли - Милана Шамина, Анжелика Музика, Светлана Юркевич и Мария Снимщикова.

Отметим, что игры «Оранжевого Мяча» шли в зачёт второго тура чемпионата Ленинградской области по баскетболу 3х3.

Благодаря инициативе Российского союза спортсменов, поддержанной областным комитетом по физической культуре и спорту и реализованной во Всеволожском районе, финал соревнований и награждение посетили сразу четыре Олимпийских чемпиона: Любовь Мухачева (лыжные гонки), Людмила Муравьева (баскетбол), Александр Краснов (велоспорт) и Татьяна Казанкина (легкая атлетика).

Почетные гости в неформальной обстановке пообщались с юными спортсменами из Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского районов, рассказали о своем спортивном опыте, о том, как они преодолевали трудности на пути к цели и ответили на все вопросы ребят.