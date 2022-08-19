В Гатчине прошла акция «Редкая фракция»

Как рассказала один из организаторов акции «Редкая фракция» Инга Тюкавина, идея собирать именно редкие фракции появилась, когда эковолонтеры убедились, что очень многие отходы сложно сдать на переработку в обычных местах. Уже начиная с 2019 года сбор редких фракций в Гатчине проходит практически ежемесячно.

Количество участников акций «Редкая фракция» не перестает удивлять: казалось, весь город этим вечером приносил и привозил на Театральную площадь мешки с отходами. Принимая отходы, эковолонтеры помогали отсортировать их, отправляя уже в другие, еще более объемные мешки.

Как говорит Инга Тюкавина, жители Гатчины отнеслись к идее «редкого» сбора с большим энтузиазмом.

- Идея раздельного сбора становится модной, а личный пример, как известно, действует лучше всего, - считает она. - Люди откликаются, ежедневно вступают в нашу группу ВКонтакте («Раздельный сбор. Гатчина»), засыпают нас вопросами. Спрос растет, люди делятся этой информацией в соцсетях.

Раздельный сбор привнес в нашу жизнь несколько новых слов. Так, например, «реюз» означает возможность повторного использования. На реюз можно приносить белую бумагу, отпечатанную с одной стороны (для повторной печати с чистой стороны), обложки на паспорт, винные пробки, палочки и деревянные шпажки от суши и эскимо.

Апсайклинг - повторное использование вещей с приданием им новой функциональности. Уже ставший классическим пример апсайклинга - ткань от сломанных зонтиков, из которой волонтеры шьют многоразовые бахилы. На акции можно было увидеть и новую придумку эко-рукодельниц — необычные сумочки, сшитые из... кофейных упаковок.

Постоянными участниками акций раздельного сбора давно уже стали волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари».

- С фондом «Благо Дари» мы всегда очень дружили и взаимодействовали постоянно, - говорит Инга Тюкавина. - Раздельный сбор — это ведь не только работа с отходами. Экологическое движение нацелено на устойчивое развитие, а в это понятие входят и добрососедство, и взаимопомощь, и поддержка. И, наверное, благодаря фонду, который изначально занимался добрыми делами, и началось другое отношение к вещам. В фонд, как известно, можно сдать вещи для нуждающихся. Но можно также оказать помощь каким-то другим способом: собрать продуктовые наборы или принести канцелярию для детей к началу учебного года. Мы очень рады, что фонд «Благо Дари» присутствует на наших акциях в том или ином формате.

- Сегодня мы собираем канцелярию к 1 сентября для детей из нуждающихся семей, - рассказал волонтер фонда «Благо Дари» Никита Евчук. - Также мы принимаем средства гигиены и полотенца для посетителей нашей «Отдушины», мужскую одежду и обувь для бездомных людей. Для нас важно участие в таких мероприятиях, потому что так больше людей узнает о социальных проектах нашего фонда.

- Я думаю, что любое активное движение общества будет здоровым тогда, когда оно будет проходит согласованно, - считает руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Важно, чтобы люди были вместе, потому что это помогает избежать нездоровой конкуренции и приблизиться к оздоровлению общества.

- Чем больше некоммерческих организаций города познакомятся друг с другом, тем лучше для всех, - соглашается с ним Инга Тюкавина.

И действительно, у эковолонтеров много друзей, близких по духу. Так, например, гатчинцы уже оценили возможность поучаствовать в так называемом «вещевороте», или круговороте вещей.

Один из организаторов «вещеворота», Елена, давно уже принимает участие в городских волонтерских акциях и социальных проектах.

- Мне очень близка идея как благотворительности, так и рационального использования вещей и отходов, - говорит она. - Мы стремимся к тому, чтобы потребление вещей было осознанным, а не хаотичным. Смысл «вещеворота» - в том, чтобы пристроить в нужные и заинтересованные руки свои одежду, обувь, аксессуары, предметы интерьера, игрушки, - говорит она. - А взамен можно выбрать и унести с собой то, что понравилось!

На акцию «Редкая фракция» взрослые гатчинцы приходили целыми семьями. Мамы выбирали одежду и обувь для детей, малыши с интересом разглядывали игрушки и тут же присаживались — поиграть в компании. Организаторы акции предложили детям поиграть в «экологическую рыбалку», вылавливая удочками из бассейна «рыбок» и распределяя их по небольшим контейнерам для раздельного сбора.

Спустя пару часов у подъезда на Театральную площадь выросла внушительная гора из пакетов с уже отсортированными отходами. Все это отправится строго по назначению — туда, где каждый вид отходов будет обработан соответствующим экологическим требованиям образом. А это значит, что наш родной город, да и весь мир в целом, пусть и не намного, но стал чище!

Юлия Лысанюк