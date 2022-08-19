Взгляд через объектив

Третий год Ольга Фирсова – самозанятая. У нее собственная душевная фотостудия, хорошая аппаратура, багаж бесценных знаний, более чем 10-летний опыт – и клиентура. Но во главе угла по-прежнему стоит творчество, без которого никакой профессиональной деятельности Ольга для себя не мыслит.

- Оля, ты с детства творческая натура?

- Мне всегда нравилось рисовать – сколько себя помню. Я окончила художественную школу, в которой училась с удовольствием, ни одного занятия не пропустила. Но поступать в художественный вуз побоялась, пошла учиться в Гатчинский лицей «Мода», хотя шитьем никогда особенно не увлекалась. Но в итоге получила диплом модельера-конструктора одежды и уже после этого поступила в Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна.

Потом работала в полиграфическом бизнесе, в Гатчине и Петербурге. Это был интересный опыт. Тогда у всех появились первые компьютеры, я самостоятельно изучила нужные программы и стала работать дизайнером в полиграфической компании: делали визитки, флаеры и буклеты. Там я впервые столкнулась с фотографией как с готовым изображением, которое можно было отретушировать и приготовить для дальнейшего использования.

А потом появились дети… И как все мамы я стала фотографировать своих детей – много и часто. У нас был приличный пленочный фотоаппарат «Минольта». Рисовать уже не было возможности, и фотография стала способом не только документирования реальности, но и самовыражения.

- А творческие задатки по-прежнему искали выхода?

- Да, это когда внутри что-то «горит», требует реализации, и ты уже не можешь это игнорировать. В фотографирование я втянулась быстро. Но снимала неосознанно, по наитию. Осознанность приходит через несколько лет, когда появляется внутренний критик, и ты начинаешь скептически относиться к похвалам друзей и родственников и ставишь себе более сложные задачи.

- Когда увлечение фотографией перешло в разряд профессии?

- Я уже брала коммерческие заказы, когда знакомая предложила мне вести фотокружок в центре «Созвездие». Теорию я знала прилично, но требовалось документальное подтверждение. Я пошла на курсы в фотоколледж при фотостудии «Leona stage» в Петербурге. Там работал интересный для меня преподаватель: он очень хорошо давал теорию цвета и обработки фотографий. Я знала его по «стримам», тогда они только появились. Это когда в прямом эфире мастер в течение нескольких часов обрабатывает фотографию и объясняет, что он делает – поэтапно, а ты сидишь и повторяешь за ним в своем компьютере. Так можно многому научиться.

В итоге в конце учебы я выполнила на «пятерку» дипломную работу, которая мне очень понравилась. Это была студийная съемка пары. Пара танцевала танго – с дымом, светом и, конечно, красным платьем.

Потом я несколько лет вела фотокружок, где делилась с ребятами всеми своими знаниями и, конечно, любовью к фотографии. Работа с подростками оказалась очень интересной. Я не только давала им азы фотографии: мы разбирали пленочный зеркальный фотоаппарат, устраивали из темной комнаты камеру-обскура, рассматривали и обсуждали работы классических мастеров, гуляли по городу, изучали историю фотографии и историю города, учились общаться с людьми и много-много снимали. Детям все это нравилось.

Занимаясь с ними, я погружалась все глубже и глубже в изучение процесса получения фотографии. Осознала, что фотография – это не просто фиксация момента, а намного больше. Надо понимать: какие ты хочешь получить результаты? Что ты закладываешь с самого начала? Кого и как твоя работа должна «цеплять»? И вот это уже не просто фотосъемка – в каждой картинке должна присутствовать художественная составляющая, идея, глубина, история. И тогда я стала совсем по-другому подходить к фотосессиям: ближе общаться с людьми, готовиться к съемкам более основательно.

Я занялась изучением современной фотографии, которая сильно отличается от классики. В современном фотоискусстве фотография уже рассматривается не просто как красивая или информативная картинка, а как некая психотерапия, исследование – и для того, кто снимает, и для того, кого снимают. Тут уже мало просто сфотографировать человека в правильном ракурсе – надо подготовить основу для серии работ о нем, его окружении, его состояниях, ассоциациях и т.д. Сложно и, конечно, очень интересно это изучать, но с возрастом пришлось ломать свои стереотипы.

- Как у тебя появилась своя фотостудия?

- Мы купили участок в Химози, сами сделали проект и построили что-то вроде небольшого дома-мастерской – почти в черте города. Я задумывала эту мастерскую, чтобы дальше учиться, познавать фотографию еще глубже, пробовать разные приемы и инструменты. И чтобы можно было уединенно поработать с людьми, понаблюдать за ними и за собой.

Сначала студия была совершенно простой – тут было только оборудование и фоны. А потом, в пандемию, другие фотографы стали интересоваться студией. И у всех были разные запросы. Тогда появилась новая задача: сделать студию более разнообразной, и она превратилась в студию-конструктор – почти под любую задачу. Здесь есть все что надо: элементы интерьера, бумажные и тканевые фоны. Из студийного оборудования – постоянный и импульсный свет, разные светоформирующие насадки, маски гобо и проектор для них, цветные световые мечи и цветные гели. Очень много реквизита – одежда, шляпы, маски, посуда, горшки и прочее. В студии есть гримерка.

- У тебя есть коллеги, помощники?

- Как самозанятая я не имею права никого нанимать и постоянно ищу партнеров. С точки зрения рентабельности бизнес развивается очень медленно, и все не охватить, поэтому я сотрудничаю с разными интересными и творческими людьми – с визажистами, парикмахерами-стилистами, со швеями, организаторами фотосессий, флористами, мастерами макраме и столярами. Вот, например, у Тамары Сафончик (тоже самозанятая) – домашняя мастерская по пошиву одежды «Могу сшить». Она прекрасно шьет, и я часто к ней обращаюсь: у нас есть в студии «сундук», где можно взять одежду в аренду для фотосессии.

Пользуясь случаем, я хотела бы пригласить к сотрудничеству дизайнера по ландшафту – на взаимовыгодных условиях. На участке возле фотостудии есть поле для деятельности: может быть, начинающий ландшафтный дизайнер захочет попробовать себя. Вообще, приветствуются все, кому интересно сотрудничество.

- Оля, расскажи, пожалуйста, как ты стала самозанятой – что для этого нужно?

- Как только появилась такая форма предпринимательства, я заинтересовалась. Окончила курсы в Гатчинском центре поддержки малого и среднего бизнеса, где объяснили все про системы налогообложения, как оформиться в качестве самозанятого, как стать индивидуальным предпринимателем. Я выбрала первое – это фиксированные 4% от прибыли, и зарегистрировалась.

- Как фиксируется прибыль? У тебя же нет кассового аппарата…

- Нет. Существует очень простое приложение «Мой налог». Каждая новая продажа вносится в приложение – это буквально две кнопки, и клиенту отправляется электронный чек, а данные автоматом идут в налоговую. В середине месяца приходит извещение об оплате налога.

- Насколько это прибыльный бизнес?

- В моем случае фотостудия – не для больших доходов. Прежде всего, это самореализация. Я скорее художник, чем бизнесмен, для которого важна строгая самодисциплина. А у художника все сложно - то настроения нет, то вдохновение не пришло, однако, когда есть договоренности с людьми, есть обязательства, я действую, не дожидаясь вдохновения. Но мной движет не жажда прибыли, а возможность творчества и развития. Когда я организовывала эту студию, я думала, что буду больше снимать. В итоге пока я работаю, скорее, как организатор. Люди арендуют студию, приезжают со своими фотографами, а иногда и сами себя фотографируют – даже на телефоны. Я всем рада.

Однако с появлением студии ко мне пришла уверенность в своих силах как фотографа. Раньше я все время сомневалась в себе. Теперь я вижу, что могу справиться практически с любой задачей. Когда фотографы снимают студию и просят меня помочь – например, выставить свет или подобрать фон под задание – я всегда могу помочь.

- А какие фотосессии чаще всего заказывают?

- В основном, семейные. Наш интерьер, конечно, располагает больше к семейным фото. Но снимают и портретные фотосессии на фонах. Много было сьемок для контента в соцсетях. Приезжают снимать детей, которым исполнился годик. А недавно фотографировали сборы невесты. Был запрос на сьемки для маркетплейс, атуальная сейчас тема снимать для интернет магазинов - будем искать возможности для реализации.

- Удается снимать что-нибудь, как раньше – для души?

- Редко, но я стараюсь. По-прежнему мои главные фотомодели – мои дети. Отсюда пошли и съемки школьной жизни. Я люблю снимать малышей – они очень живые, «настоящие». Есть особое пристрастие – к натюрмортам, это дань художественной школе.

- А что ты не любишь снимать?

- Раньше я бралась за все, ни от чего не отказывалась – мне все было любопытно попробовать. Теперь я могу позволить себе фотографировать выборочно. Свадьбы уже почти не снимаю, это дело молодых. И я точно знаю, что я не люблю снимать, – неоправданный пафос и неправду, когда я сама в это не верю.

- Ольга, в чем секрет хорошей фотографии – с точки зрения профессионала? Свет, ракурс, композиция?

- Видеть свет. Свет, безусловно, часто играет решающую роль, не зря же фотография – это, говоря по-русски, светопись. Если говорить о женском портрете, есть приемы сделать так, чтобы девушка казалась стройнее, а ноги – длиннее, или чтобы появился дополнительный объем, пластичность. Но если модель сама «не горит», то ни свет, ни ракурс не помогут. Бывает, фотография сделана «неправильно» с технической точки зрения – неправильное кадрирование, поза неудачная, рука «отрезана», горизонт завален, а картинка цепляет!

Беседовала Екатерина Дзюба

Фотостудия «Po_dushe» Ольги Фирсовой находится по адресу: д. Химози, ул. Восточная, д. 3. Телефон: +7-921-325-40-58.

vk.com/studiopodushe