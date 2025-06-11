Навигация в Вырице закрыта!

В ходе традиционной прямой линии главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим шла речь о безопасности в летний период и, в частности, о безопасности на водных объектах. Руководитель Гатчинского отделения Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области Владимир Герасев довел до сведения жителей и гостей Гатчинского округа ряд запретов и правил. В частности, это касается купания в местных водоемах: ответ на все вопросы один – нельзя.

Как рассказал Владимир Александрович, в ГИМС стали поступать телефонные звонки от жителей Гатчинского округа и дачников на тему пляжей.

- В Гатчинском округе пляжей нет и купаться везде запрещено. Нам часто звонят граждане: кто запретил и почему? Есть федеральный закон, мы его исполняем, – заявил Герасев. – Согласно экспертизе воды, мы в очередной раз не сможем сделать пляжи, и в этом случае мы должны в местах массового отдыха разместить баннеры, аншлаги и написать, почему нельзя. В Вырице на Шудибиле, например, висит баннер «Пляж». А пляжа там нет, это просто место массового отдыха, что не одно и то же.

Людмила Нещадим подтвердила: помимо несоответствия воды в водоемах, в Гатчинском округе нет официальных благоустроенных пляжей, которые бы отвечали всем требованиям. Перед главами теруправлений стоит задача информировать граждан о запрете купания.

- Есть очень большой запрос от жителей и дачников, и для нас это остается одной из важных тем, особенно в районах Вырицы и Сиверской. Надо иметь четкий план по созданию пляжей, согласованный с профильными комитетами и надзорными органами. На нас лежит огромная ответственность по созданию условий для организованного отдыха граждан, – подчеркнула Людмила Николаевна.

Владимир Герасев напомнил родителям: детям необходимо внушить, что купаться в Гатчинском округе негде. ГИМС ведет разъяснительную работу в детских лагерях в Вырице, в Тайцах, инспекторы проводят с детьми беседы о правилах поведения на воде. Это продиктовано жизненной необходимостью: каждый сезон в Ленинградской области и в Гатчинском округе происходят трагические случаи с детьми из-за родительского недогляда и с самими взрослыми – по причине неадекватного поведения.

Также Владимир Герасев обратился к судоводителям: на сегодняшний день спуск на воду маломерных судов в поселке Вырица на Коммунальном проспекте, 44 закрыт:

- Полторы сотни вопросов я получаю каждый день по телефону: почему, что, как – вы запретили… Запретили это не мы – запретила организация, которая по госконтракту исполняет обязанности по обслуживанию гидротехнических сооружений. Согласно их документам, на 200 метров до гидротехнических сооружений не должно быть никаких спусков на воду. Есть другие организованные спуски – изучайте, смотрите, приезжайте.

Владимир Александрович напомнил судовладельцам о необходимости выполнять соответствующие обязанности: ходить по воде в жилетах, следить за состоянием судов и проходить техническое освидетельствование:

- Откройте свои судовые билеты, посмотрите, когда у вас заканчивается техническое освидетельствование маломерного судна. Пожалуйста, милости просим на техосмотр!

Екатерина Дзюба