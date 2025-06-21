«Молодой» не вернулся из боя

- Я только значительно позже узнала, что 29 декабря, под самый Новый год, Слава должен был приехать в отпуск. Он сестре сообщил, а от меня скрывал. Хотел сделать сюрприз. Но так получилось, что именно 29 декабря прошлого года мы его похоронили, – рассказывает Марьяна.

«… Я всё равно не смогла бы его удержать!»

- Когда Слава пришел в военкомат записываться в добровольцы, комиссар сначала принял его за подростка. Невысокий, вес 60 килограммов, еще даже ни разу не брился. Комиссар убедился, что сыну 19 лет, но всё равно сказал, что дает ему две недели подумать, посоветоваться с мамой.

- Советовался?

- Я знала, что он собрался воевать, но остановить, удержать его не могла. Славе в военкомате предложили подождать немного и направить его в штаб. Он обиделся. «Я что, писарем буду? Я иду Родину защищать!»

Вы не знаете характера Славы! Если упрется, будет стоять на своем, не сдвинешь. С самых ранних лет, он всегда «впереди планеты всей». То ноготь сорвет, то спрыгнет с крыши детского сада в сугроб и застрянет, то синяки, то еще что-нибудь. Главное для него – справедливость и чувство собственного достоинства.

Однажды, во втором классе, приходит домой. Под каждым глазом по бланшу. Спрашиваю: «Что случилось?» Молчит. Возвращается из школы дочь, его старшая сестра. Рассказывает, что Слава подрался за школой с двумя восьмиклассниками. Я переспросила, как это, с восьмиклассниками? Да еще и двумя? «А вот так, – отвечает она, – обозвали тебя плохим словом. Очень плохим. Он и вызвал их за школу, поговорить». Восьмиклассникам этим от Славы очень хорошо досталось. Меня потом вызвали в детскую комнату милиции. Оказывается, мамы восьмиклассников написали на него заявление. Я им говорю: «Вам самим не смешно? На второклассника заявление писать?»

- Парень с характером был.

- Не то слово! Упрямый и гордый. Так получилось, что, когда мы переехали в Новый Свет и он пошел в местную школу, у Славы не сложилось ни с учителями, ни с одноклассниками. На нем как бы сразу клеймо поставили: «чужой», «не такой, как все». Он перестал ходить в школу. Мам, говорит, зачем мне туда ходить, если учителя незаслуженно, как он считал, ставят двойки, а одноклассники игнорируют. И упрямый, я уже говорила, с места не сдвинешь.

В общем, принимаем решение вместе с администрацией школы отправить его в школу закрытого типа для мальчиков в Сланцах. Слава согласился. Это не просто мое волевое решение. С его согласия. Честно, да, школа для «трудных подростков», но ни одно Нахимовское или Суворовское с ним не сравнится. Учеников мало, учителя строгие. Он очень хорошо учился. Закончил 8-й класс с тремя четверками в аттестате. Остальные – пятерки. И потом специально вернулся в школу в Новый Свет, чтобы доказать учителям и одноклассникам, чего он стоит на самом деле. Но, самое главное, школа в Сланцах – с военно-патриотическим уклоном. У них даже военная форма была, только без погон. И Славик сразу почувствовал, что нашел себя. Военное дело – это его путь. Прадеды, деды – все военные. Гены сказываются. Любил играть в военном оркестре, участвовал в парадах. Ни он, ни я не жалеем, что так судьба повернулась. И вот тогда, в это время он понял, что будет военным.

В поисках счастья

- Расскажите немного о себе.

- Я родилась в Ленинграде, в семье военных. Дед – подполковник авиации, отец воевал в Афганистане, а если брать более дальних родственников, то там еще до революции были тоже сплошь военные, даже генералы. У меня замечательная бабушка, Ирина Алексеевна Зимнева. Пережила Лычковскую трагедию 18 июля 1941 года. Это когда немцы разбомбили эшелон с детьми, и ее чудом обнаружили под горой трупов. Потом – блокада Ленинграда. Она участница общественных движений «Вечно живые» и «Бессмертный Ленинград». И сейчас чем может помогает нашим ребятам на фронте.

В школу я пошла в 1990-м году. Мама и папа занимались бизнесом. Вы сами знаете, что это были за времена. На родителей «наехали» бандиты. Я два месяца не выходила из дома: мерзавцы караулили нас во дворе. Потом случилось несчастье, с которого, наверное, и началась черная полоса в жизни. Мама ехала покупать дачу с водителем и дедом. Бандиты догнали их машину, столкнули в кювет на полном ходу. У водителя сотрясение, у деда сломана рука, а у мамы перелом позвоночника. 14 операций, инвалидная коляска. Когда мне было 12 лет, она умерла. Папа до последней минуты ухаживал за ней, это была настоящая любовь. Я была еще маленькая, многого не понимала, но однажды случайно услышала разговор родителей. Мама говорила: «Уходи! Зачем я тебе такая!» А он отвечал, что ни ее, ни детей не бросит. Нас, детей, в семье было четверо. У меня два брата: один старше, другой младше – и младшая сестра. Когда мама умерла, отцу предлагали отдать детей в интернат: трудно, мол, одному четверых поднимать. Однако он нас всех воспитал и поднял сам.

- Да, невеселый старт жизни. О чем вы мечтали в детстве? Каким представляли будущее?

- О семье мечтала. Большой семье и настоящей любви, как у папы с мамой. Хотелось идеальной семьи. Поначалу не всё получалось. Жила гражданским браком с одним человеком. В 18 лет родила дочь Анжелику. Потом, в 2005-м, на свет появился Слава. Не всё в наших отношениях с тем мужчиной складывалось хорошо. Он был хороший человек, но мы разные. Увы, это только со временем понимаешь. Мне хотелось развиваться, расти, сделать ремонт в квартире, дать хорошее образование детям, а он к изменениям был не готов. Я окончила педагогическое училище

им. Ушинского в Гатчине, но по специальности не работала ни дня.

- Почему?

- Повышенное чувство справедливости. Я поняла, что с чужими детьми мне будет тяжело работать. Например, во время практики мне попалась группа, в которой был очень проблемный ребенок из столь же проблемной семьи. Он всем мешал, вел себя крайне вызывающе. Я поняла, что могу его затряхнуть!

- Что сделать?

- Затряхнуть. Ну, то есть взять его за грудки и потрясти. А с детьми, неважно своими или чужими, так нельзя. Получила диплом, но устроилась сначала бухгалтером работать. Хорошее знание компьютера, голова, вроде, неплохо соображает. Получила бухгалтерское образование. Потом работала кладовщиком, заместителем начальника склада, сейчас – заведующая крупным складом. Когда родился третий ребенок, Арсений, с тем мужчиной всё разладилось окончательно. Я взяла детей и ушла жить на съемную квартиру. Было очень тяжело, но мы справились.

А потом появился будущий муж – Александр. Такое бывает раз в жизни. Можно сказать, мне и детям его Бог послал. Он с бывшей женой расстался, жил в бытовке на работе. Познакомились, и через три дня он собрал у себя дома личные вещи, квартиру и машину оставил бывшей жене, и мы с Сашей стали жить вместе. «Своего» человека видно сразу. С первой минуты. Потом мы официально оформили брак. Саша усыновил моего на тот момент младшего, Арсения. Он дал ему свою фамилию. Слава и Анжелика решили остаться со старой, моей девичьей, фамилией – Наумовы.

Для детей он стал настоящим отцом. И в каком-то смысле мечта моя исполнилась. Встретила настоящую любовь. Помню, пос-ле работы сажусь в такси, нужно было куда-то заехать, звоню Саше. И разговор в духе «люблю-целую». Положила трубку, таксист говорит: «Вы, наверное, недавно замуж вышли. Так воркуете с мужем». Я задумалась: пять лет мы уже вместе, а всё, как в первые дни. Несколько лет семейного счастья у меня всё же было.

- А потом?

- Потом Саша умер. Оторвался тромб. Ушел на работу и всё. У него был тромбофлебит, но никто не ожидал, что всё так мгновенно случится.

Сейчас у меня четверо детей. Две девочки, Елизавета и Анжелика, и два парня, Слава и Арсений. Точнее, было четверо. До 15-го декабря 2024-го года, когда Слава погиб в бою.

Невольно вспоминается Михаил Афанасьевич Булгаков: «…Счастье – как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, – как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!»

Нам не дано понять, как и кем распределяется это самое счастье. Одни едят его большой ложкой и не замечают, а у других... То у «счастья» тромб оторвется, то под машину попадет недолговечное человеческое «счастье». То на войну уйдет и не вернётся.

Позывной «Молодой»

- На похороны Славы приехали пять его боевых товарищей. Кто-то был в отпуске, кто-то по ранению. Один вместо себя прислал жену и мать. Им было важно достойно проводить «брата». Слава уехал на войну 5-го августа, а 6-го войска Украины вошли на территорию Курской области. Сын сразу попал в переплет. Враг рвался к городу Курчатову, там атомная электростанция. Если бы враги до нее добрались, был бы второй Чернобыль, только на нашей территории. Наши новобранцы прошли небольшую подготовку, и в бой. Мальчишки подобрались что надо. 1-я сводная рота N-ского полка. Штурмовики. Честно сказать, я таких парней еще не встречала. Они друг за друга горой. Командир у них реально, как в советских фильмах – «батя»! Берег ребят. За те полгода пока Славка воевал, потерь у них было очень мало. Ребята никого никогда не оставляли на поле боя.

В конце августа Слава был представлен к первой награде – медали «За спасение погибавших». Получилось так, что развед-

отряд соседнего подразделения разбили, и Славка с двумя товарищами вытащили командира разведки. К сожалению, командир умер потом в госпитале, но сам факт, что мальчишка без опыта, первые дни на передовой, полез выручать товарища, отметили. Мне Славка почти ничего не рассказывал. Один раз он только сказал: «Мама, мы сейчас из такой передряги (он употребил другое слово) выбрались. Просто не разговаривай со мной».

- А как он на связь выходил? Вроде запрещено им.

- Без связи они там, а мы здесь вообще с ума посходили бы. Когда он уезжал, я сказала: «Постарайся раз в три дня, хотя бы просто эсэмэску: жив-здоров. Чтобы я тут с ума не сходила и не начинала тебя искать». Ну, и они там все взрослые люди. Славка – самый молодой из них. Отсюда и позывной – «Молодой». Почти всем за 30–40 лет. Когда нужно выйти на связь, уходят от позиций на 3–4 километра. Связь там неустойчивая. Однажды Славка с товарищем ушли за три километра, он залез на дерево, дозвонился: «Мама, у меня всё в порядке». Я с ним о чем-то говорить, он мне: «Я на березе сижу. И мне еще три километра назад топать. Потом поговорим!»

- Как вы познакомились с сослуживцами Вячеслава? Я знаю, что вы и сейчас поддерживаете с ним связь.

- Лично – только на похоронах. Они много рассказывали о сыне. Я только от них узнала, что он отличался удивительным бесстрашием. Был такой случай, которым Слава очень гордился. Освобождали Ольговку, это на границе Курской области. Укреп, дом, в котором находилось командование врага, взять его очень сложно. Слава берет противотанковую мину, сверху пластид, таймер взрывателя и бежит к дому. Наша группа прикрывала его огнем и дымами. Славка подбежал, бросил мину в окно и назад. Взрыв, враг прекратил сопротивление. Командир полка тут же представил его к награде. Мы ее сейчас разыскиваем. С гибелью Славы какие-то документы то ли застряли по пути, то ли лежат на чьих-то столах. Но копия наградного листа, где он представлен к «Ордену Мужества», у меня на руках.

- Вы говорили, что Вячеслав стал старшим штурмовой группы. Это в 19 лет?

- Я и сама его спрашивала: «Как ты ими будешь командовать? Некоторые тебе в отцы годятся!» А он говорит, что у них все – братья. Всё решают сообща. Один за другого готовы жизнь отдать. И поверьте, это не красивые слова, а чистая правда. Там, на передовой, быстро становится ясно, кто есть кто. И если моего Славку назначили старшим, значит, он был этого достоин.

«Второй фронт»

Наша газета уже не раз писала о том, как матери, жены, родные и близкие участников СВО немедленно организуют здесь, вдали от передовой, «второй фронт» для помощи нашим защитникам. Марьяна Гусарова не стала исключением.

- Ребятам на передовой крайне необходим автомобиль. Прежде всего для эвакуации раненых. Иногда от времени доставки в госпиталь зависит жизнь бойца. Еще подвоз продуктов, воды, «гуманитарки». У нас уже был создан чат родственников ребят из роты. Сначала мы купили ВАЗ-2115: деньги собрали здесь, а волонтеры в Курске уже приобрели. Но ее быстро разбомбил дрон. Слава Богу, никто не погиб. Тогда я отдала им свой фольксваген гольф. Машина там нужнее. Я перегоняла ее в Курск сама вместе с водителем. За 13 часов доехали. Машина под завязку была забита гуманитарным грузом. Передали машину курским волонтерам. Я с ними уже была знакома. Они ранее вышли со мной на связь, сказали, что знают Славика. Я человек осторожный и недоверчивый. «Как докажете, что знаете моего сына»? Им пришлось ехать к Славику, спросить что-то такое, что мог знать только он. Славик перед войной увлекался рисованием картин по номерам. Он рассказал им, что нарисовано на трех картинах и где они висят. Волонтеры передали мне его слова. Так мы подружились и дружим до сих пор.

Вообще, помните, во время войны труженикам тыла вручались ордена и медали. Я бы сегодня восстановила эти награды. Сколько людей достойных! Например, Наталья Федотова из команды «ZOV Федотовой». Елена Афанасьева из команды «Карлсон»! Замечательная, крутая женщина, очень нам и нашим ребятам помогла и помогает. Если нужны сети, другая «гуманитарка» – обращаешься к Федотовой; всё, что по технике – в «Карлсон». Или, например, волонтер Валентин из Курска. Говорит: «Мне не потянуть на передовой, как вашему Славику или другим ребятам, сил не хватает, а гуманитарные грузы развозить – это по мне». И они возят, эвакуируют местных в случае опасности. У волонтера Юры автомобиль разнес дрон, мужчина чудом жив остался. Мы ему всем миром собрали за неделю на новую машину. Сил и мужества им хватает мотаться по области под дронами и артиллерией. Бабушке в далекой деревне продукты нужно завезти. И корм для кошки и собаки. Понимаете – корм для кошки под дронами! Обязательно нужно придумать особую награду для волонтеров и всех, кто трудится в тылу! И еще меня всегда поражает, как мальчики кидают нам заявку обязательно со словами: «Если у вас есть возможность». В смысле, есть возможность? Мы тут в кафешках чаи пьем, праздники, шарики-салюты, а они там ежесекундно рискуют жизнью. Конечно, найдем возможность!

- Вы продолжаете помогать «братьям» Славы?

- Да. Я постоянно с ними на связи.

Последний бой «Молодого»

- Как вы узнали о смерти сына?

- Пришла эсэмэска от его друга: «"Молодой" - двести». Наверное, все соседи слышали мой крик. Я завыла в голос. Потом взяла себя в руки. Связалась с ребятами. Мне важно было, чтобы его вытащили с поля боя, привезли и я его похоронило дома. Сейчас уже можно об этом рассказать. Ребята, товарищи Славы, нарушили приказ. Командованием приказано было пока не доставать убитых с поля боя. Вражеские беспилотники постоянно кружатся, подстерегают тех, кто придет за ранеными и убитыми. Тем самым потери только увеличиваются. На тот момент это было крайне рискованно. Но братья пошли за Славиком. Один из них рассказал, что, когда они подбежали, глаза сына были еще открыты. Он увидел своих, выдохнул и умер. Он ждал их и знал, что за ним придут, не оставят его. Потом приехали его товарищи по оружию на похороны. Сидят 40-летние мужики и плачут. Я сама вся в слезах, но смотрю на них, думаю: «Я-то здесь останусь, а им через пару дней опять брать автомат. Идти в бой».

- Они рассказали, как погиб Слава?

- У меня на странице во ВКонтакте размещен рассказ очевидца, бойца той роты, в которой служил Слава. Там всё подробно описано.

Мы приведем здесь текст, который был опубликован на сайте общественного движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Он записан со слов бойца Николая Ш. историком и одним из авторов сайта Николаем Кудряшовым.

«Штурм не терпит суеты. Сначала идут двойки или тройки. Самые опытные, матерые штурмовики. В одной из групп командиром был 19-летний Вячеслав Наумов, позывной «Молодой». Бой на короткой дистанции не каждый может выдержать. У командира больше ответственности за людей. Группы выскочили из кукурузного поля и, припадая к земле, побежали к высотке. Выбив врага гранатами, захватили высотку. Со стороны ВСУ летели дроны, и стали стрелять минометы. Коптеры продолжали кружиться над полем, сбрасывая смертоносный груз непрерывным свинцовым ливнем. Ведь если не сумеешь скрыться, то через три-четыре минуты по тебе начнут стрелять. В полной броне с пулеметом выскакиваем на открытку, пересекаем ее, нас поддерживают бойцы N-го подразделения, ведут огонь из минометов, надо быстрее двигаться вперед. Конечно, основной враг штурмовиков – это дроны, которых просто туча. Чуть-чуть не хватило добежать до спасительного леса, обложили минами. Здесь на открытке Николай Ш. получил тяжелое ранение: перебило ногу чуть ниже бедра. Вячеслав Наумов вытащил товарища в безопасное место. Нацисты специально оставляют на виду раненых, ждут, когда за ними поползут наши для эвакуации. Квадрокоптеры стали кружиться каруселью. Прилетают бесшумные мины, которые невозможно распознать, летят абсолютно без свиста. Слава Наумов полез доставать второго раненого бойца. Сам попал под обстрел ВСУ. Всё это видела горстка бойцов, находившихся на соседней высотке, но в тот момент ничем не могла помочь командиру».

Эту историю о своем командире нам рассказал Николай Ш., который находится на лечении в ВМА им. С.М. Кирова. Он благодарил родителей и прабабушку Вячеслава Наумова, Ирину Алексеевну Зимневу. Николай сказал: «За Славу спасибо». Николай воспитывает сына и расскажет о подвиге товарища, который спас ему жизнь.

Вячеславу навечно останется 19 лет. Я уверен, что он хорошо знал и помнил суворовский наказ: «Сам погибай, но товарища выручай».

Вечная память и слава герою!

- Что интересно, я только сейчас это понимаю: Славу любили и уважали товарищи, награждало командование за те качества, за которые здесь, на «гражданке», его ругали. Упрямство, которое превратилось в упорство, рисковый характер, умение настоять на своем. Там, на фронте, всё по- другому. Знаете, что самое главное я открыла для себя после всего, что произошло? Я познакомилась с огромным количеством прекрасных людей. Это ребята, братья Славы – настоящие бойцы, защитники, мужчины. Их много у нас в России, просто мы их в обычной жизни не замечаем. Это волонтеры, которые все силы и всю душу отдают ребятам на фронте. У нас огромное количество замечательных людей в стране.

- Что помогает сейчас пережить утрату сына?

- Дети. Когда днем на работе, дела-заботы, еще не так болит, а вечером... Сидишь на кухне, тишина, понимаешь, что не хватает его громкого смеха. Бывает, так накатит, сердце сожмет – сил нет. Но подойдет младшая, Лиза, Анжелика, Арсений, обнимут, погладят по голове, и на душе становится спокойнее. Я не люблю слова «погиб», «умер», говорю – ушел. Ушел на небо помогать папе. Так проще им объяснить, и мне спокойнее.

Андрей Павленко