Ситуация с паводком в Гатчинском округе

Как сообщила сегодня глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим на своей странице в социальной сети ВКонтакте, специалисты проводят мониторинг ситуации с паводком и принимают необходимые меры. В местах сильного затопления была применена тяжёлая техника для водоотведения.

В ряде населенных пунктов ранее отмечалось подтопление отдельных участков. На данный момент ситуация значительно улучшилась. В частности:

- Сиверское ТУ: подтопленные участки на улицах Фрунзе, Газа и Толмачёва постепенно осушаются. Проведены работы по прочистке канав и аварийные мероприятия.

- Пудомягское ТУ: подтопление в СНТ «Дачный» ликвидировано.

- Кобринское ТУ: река Кобринка вернулась в свои берега. Проводится откачка воды с участков в СНТ «Кобринское».

- Гатчина: подтопление в СНТ «Луч» устранено.

- Пудостьское ТУ: в д. Черново уровень воды снизился на 5 см. Проезд не ограничен, угрозы населению нет.

- Рождественское ТУ: в д. Выра на ул. Старая Выра затоплены некоторые участки, расположенные вблизи реки. Жители отказались от эвакуации. Ситуация контролируется. Важно отметить, что дальнейший сброс воды с водопропускной системы ограничен, чтобы избежать подтопления в Сиверском.

В деревне Мельница наблюдается повышение уровня воды – ведется наблюдение.

Уровень воды в реке Оредеж повышен, ведутся работы по регулированию сброса воды.

Наблюдается стабилизация уровня воды на отрезке Вырица-Нижнеоредежская.

«Мы продолжаем круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Все службы работают в усиленном режиме», - отмечает Людмила Нещадим.

В случае возникновения вопросов или экстренных ситуаций, связанных с паводком, необходимо незамедлительно обращаться по телефонам:

112 (единый номер экстренных служб)

122 (единый номер горячей линии по вопросам паводков)

ЕДДС по Гатчинскому округу: +7 (81371) 96074 или +7 (81371) 50005