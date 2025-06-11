Ситуация с паводком в Гатчинском округе
За период с 9 по 10 июня в Гатчинском округе выпала месячная норма осадков. Ливневая канализация в Гатчине сработала без сбоев, но количество осадков изрядно превысило пропускную способность.
Как сообщила сегодня глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим на своей странице в социальной сети ВКонтакте, специалисты проводят мониторинг ситуации с паводком и принимают необходимые меры. В местах сильного затопления была применена тяжёлая техника для водоотведения.
В ряде населенных пунктов ранее отмечалось подтопление отдельных участков. На данный момент ситуация значительно улучшилась. В частности:
- Сиверское ТУ: подтопленные участки на улицах Фрунзе, Газа и Толмачёва постепенно осушаются. Проведены работы по прочистке канав и аварийные мероприятия.
- Пудомягское ТУ: подтопление в СНТ «Дачный» ликвидировано.
- Кобринское ТУ: река Кобринка вернулась в свои берега. Проводится откачка воды с участков в СНТ «Кобринское».
- Гатчина: подтопление в СНТ «Луч» устранено.
- Пудостьское ТУ: в д. Черново уровень воды снизился на 5 см. Проезд не ограничен, угрозы населению нет.
- Рождественское ТУ: в д. Выра на ул. Старая Выра затоплены некоторые участки, расположенные вблизи реки. Жители отказались от эвакуации. Ситуация контролируется. Важно отметить, что дальнейший сброс воды с водопропускной системы ограничен, чтобы избежать подтопления в Сиверском.
В деревне Мельница наблюдается повышение уровня воды – ведется наблюдение.
Уровень воды в реке Оредеж повышен, ведутся работы по регулированию сброса воды.
Наблюдается стабилизация уровня воды на отрезке Вырица-Нижнеоредежская.
«Мы продолжаем круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. Все службы работают в усиленном режиме», - отмечает Людмила Нещадим.
В случае возникновения вопросов или экстренных ситуаций, связанных с паводком, необходимо незамедлительно обращаться по телефонам:
112 (единый номер экстренных служб)
122 (единый номер горячей линии по вопросам паводков)
ЕДДС по Гатчинскому округу: +7 (81371) 96074 или +7 (81371) 50005