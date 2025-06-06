«Там чудеса, там леший бродит…»

«У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём, и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом...»

Эти знаменитые пушкинские строки уже четвертый год сбываются в Приоратском парке в Гатчине. Парковое агентство Ленинградской области вместе со специалистами по дереву из мастерской «Древландия» к каждому дню рождения Пушкина воплощает здесь маленькое Лукоморье с его легендарными персонажами.

Как напомнила сотрудник Паркового агентства Мария Герман, 6 июня 2022 года на дереве у Филькина озера поселилась Белка из «Сказки о царе Салтане». Затем на раскидистом дубе появился Кот ученый — на златой цепи и с книжкой в лапах. Потом сюда «пришла» и Баба Яга. И если «ступа с Бабою Ягой идёт, бредёт сама собой», встречая путников на парковом перекрестье, то чтобы обнаружить Кота и Белку, нужно проявить капельку внимания, оглядевшись по сторонам.

В этом году Приоратское Лукоморье пополнилось еще одним героем. Знакомство с новым сказочным персонажем состоялось 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Первыми на Поляну сказок пришли воспитанники детского сада №23, для которых сотрудники Паркового агентства устроили небольшой праздник. Сначала малышам предложили поиграть в веселые «пушкинские» игры, поучаствовать в сказочной «пушкинской» викторине и поводить хоровод. И только потом был сорван покров с фигуры, укрывшейся под «таинственной сенью» деревьев.

Четвертым героем Приоратского Лукоморья оказался Леший! Дети восприняли его появление с восторгом: он большой, раскидистый как дерево, и очень добрый с виду. Стоит сказать, что, несмотря на принадлежность Бабы Яги и Лешего к сказочной «нечистой силе», у деревянных дел мастеров они получились совсем не страшными, а на удивление добродушными и веселыми.

Ждем к следующим Пушкинским праздникам Русалку и других героев сказочного Лукоморья!

Юлия Лысанюк