Гости кинофестиваля - в гостях у гатчинского патефона

Участником теплой встречи у патефона стал народный артист Российской Федерации Юрий Назаров и большая творческая команда актеров, режиссеров, продюсеров и сценаристов, среди которых Екатерина Аккуратова Светлана Резвушкина, Нина Комарова, Полина Нечитайло…

В Книге отзывов музея появились новые мотивирующие пожелания и слова благодарности от гостей и организаторов кинофестиваля «Литература и кино»:

- Как кинематографист и гражданин выражаю сердечную благодарность и восторг энтузиастам, сохранившим эту историю для потомков и для кино!

- Спасибо за сохранение знаков, объектов и звуков прошлого. Мы с ними неразделимы!

- Огромная благодарность за интересную беседу, потрясающие экспонаты и теплый прием! Успехов вам!