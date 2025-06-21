Гости кинофестиваля - в гостях у гатчинского патефона
Сегодня, 21 июня, в Гатчине завершает работу XXXI Международный кинофестиваль «Литература и кино». Накануне торжественной церемонии закрытия гости кинофестиваля посетили Музей гатчинского патефона.
Рубрики: Культура
Участником теплой встречи у патефона стал народный артист Российской Федерации Юрий Назаров и большая творческая команда актеров, режиссеров, продюсеров и сценаристов, среди которых Екатерина Аккуратова Светлана Резвушкина, Нина Комарова, Полина Нечитайло…
В Книге отзывов музея появились новые мотивирующие пожелания и слова благодарности от гостей и организаторов кинофестиваля «Литература и кино»:
- Как кинематографист и гражданин выражаю сердечную благодарность и восторг энтузиастам, сохранившим эту историю для потомков и для кино!
- Спасибо за сохранение знаков, объектов и звуков прошлого. Мы с ними неразделимы!
- Огромная благодарность за интересную беседу, потрясающие экспонаты и теплый прием! Успехов вам!
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