57 ребят из Енакиево отдохнули в «Маяке»

Гостеприимная Ленинградская область каждый год принимает на отдых ребят из Донецкой Народной Республики. С 2021 года дети посещают лагеря детского оздоровительно-образовательного центра «Маяк» в разных районах области, в том числе и в Вырице.

В этом году первая смена длительностью 21 день открылась в «Маяке» в Гатчинском округе 30 мая, и в числе 248 школьников Ленинградской области и Петербурга в ней приняли участие 57 человек из Енакиево в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Ребят распределили по отрядам, и они зажили веселой и насыщенной отрядной жизнью вместе со своими сверстниками из Ленинградской области и окрестностей.

Как рассказала заместитель директора лагеря по учебно-воспитательной работе Екатерина Румакова, программа очень обширная. В течение смены у ребят проходит масса разных мероприятий – и развлекательных, и познавательных, по три в день: игры на свежем воздухе, спортивные занятия и соревнования, концерты, конкурсы, выступления с песнями и танцами и многое другое.

- Наша задача – чтобы каждый ребенок себя как-то проявил, раскрыл свои таланты, – говорит Екатерина Александровна. – Не бывает так, чтобы одни были всё время на сцене, другие – просто зрители в зале. Каждый обязательно должен поучаствовать, выступить. Кроме того, в лагере работает масса кружков: робототехника, мультстудия, рисование, лепка, рукоделие и прочее, есть велосипеды, батуты для активных уличных занятий. Все дети ходят в бассейн в Вырицкий ФОК. Поскольку у нас не просто лагерь, а образовательный центр, есть и учебные кружки. В лагере проходят практику студенты Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского, педагогического университета им. Герцена, и они, например, ведут кружок английского языка, агроэкологии (где ребята изучают растения, смотрят в микроскопы). Мы составляем расписание таким образом, чтобы за первую неделю каждый ребенок смог посетить по очереди все кружки и выбрать, что больше нравится.

- У смен в лагере есть какая-то тематика?

- Да, и первая смена у нас патриотическая. В программе – встречи с героями СВО, волонтерами, работа «Госпитальной почты»: дети делают поделки для госпиталей в подарок бойцам. Мы говорим обо всех защитниках Отечества, героях разных войн, о 80-летии Победы. На территории лагеря есть аллея, посвященная маршалам Великой Отечественной войны, и сейчас появится аллея, посвященная бойцам специальной военной операции.

Кстати, с этого года в России принята единая программа воспитания, которой придерживаются и школы, и летние лагеря, независимо от принадлежности и направленности. У нас каждое утро проходит линейка с подъемом государственного флага, и мы обязательно поднимаем флаги России и ДНР.

- Программа для ребят из Енакиево как-нибудь отличается?

- Единственное отличие – это экскурсии. Для ребят из ДНР мы организуем поездки в Санкт-Петербург и пригороды, в этот раз была экскурсия в Петергоф.

…15-летняя Светлана Подкопаева из Енакиево второй раз в лагере в Ленинградской области: «Я вообще любитель лагерей: тут общение, экскурсии, атмосфера – ты находишься в другой обстановке, открываешь для себя что-то новое. «Маяк» – хороший лагерь, и больше всего мне нравится отрядная жизнь. А еще тут много разных кружков, и я для себя выбрала мультипликацию», – рассказала Света и призналась, что по дому особо не скучает: «Зато будет что рассказать потом!»

Преподаватель обществознания и музыки одной из Енакиевских школ Татьяна Алексеевна Корчак не первый раз сопровождает ребят на отдыхе в лагере, в том числе и в Ленинградской области. И ее опыт говорит о том, что такие поездки крайне полезны детям, которые хотя бы на некоторое время попадают в мир без войны и видят, насколько огромна и прекрасна наша страна.

- Татьяна Алексеевна, по какому принципу подбирали ребят для поездки?

- Это дети из разных школ Енакиево в основном 12–13 лет. Конечно, приоритетная категория – дети военнослужащих, мобилизованных, погибших, одиноких матерей, ребята из многодетных семей. Это большой плюс, что мы можем увезти детей из тех мест, где неспокойно, показать им красоту Петербурга и местной природы. Спасибо большое, что принимаете нас, даете возможность детям быть детьми! У нас они рано взрослеют, дома мы всегда в тонусе. А здесь они расслабились и почувствовали себя спокойно, нашли друзей, получили новые впечатления, узнали многое о нашей стране. Ведь одно дело, когда мы им рассказываем на «Разговорах о важном», и другое – увидеть собственными глазами. Обзорная экскурсия по Петербургу всем очень понравилась. И даже вот, например, когда мы ехали сюда на автобусе с вокзала, видели, как самолет идет на посадку – для наших ребят и это в новинку: у нас же бесполетная зона…

Татьяна Алексеевна отметила прекрасное питание и условия проживания, что особенно важно для тех ребят, кто никогда не был в лагере. Кроме того, преподаватель назвала два главных аспекта – это спокойствие и положительный пример:

- Знаете, мне один мальчик как-то сказал: «У меня нет папы, и для меня важно было увидеть образец поведения мужчины, и здесь я понял, каким я должен быть». Вожатые замечательные, с детьми отлично ладят, и их поведение действительно может служить примером для подражания. Я хочу подчеркнуть спокойный, очень доброжелательный тон вожатых. Уже за первые дни пребывания в лагере я обратила внимание на перемену: дети стали более спокойными, им не надо никуда спешить, суетиться. Они слушают здесь хорошие песни и познавательные лекции, получают массу впечатлений, они всё впитывают и хотят проявить себя, у них очень много нерастраченных сил.

Татьяна Алексеевна поделилась, что, сопровождая детей в поездках, услышала сначала в Петербурге, а потом в Новгороде такую фразу: «У ваших детей особенная энергетика».

- Мы живем в особых условиях. В других местах говорят: «Ну, Бог даст – хорошо. А не даст – ну, ничего не поделаешь…». А мы на Донбассе рассуждаем не так. «Бог даст – хорошо, а не даст – мы всё равно добьемся и возьмем свое». Потому что, если бы было по-другому, как бы мы выжили? Мы все выдержим.

…В первую смену в лагерях Ленинградской области отдохнуло около 130 детей из Енакиево – в Вырице в «Маяке» и в лагере «Премьера» в Рощинском районе. В августе «Маяк» ждет школьников из ДНР на четвертую смену, а осенью один из лагерей 47 региона посетит сотня ребят из Белгорода.

Екатерина Дзюба

Фото ДОЛ «Маяк» и автора