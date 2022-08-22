Дистанции добра, или бег со смыслом

Благотворительный забег «Зеленый город» проводился при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, областного Паркового агентства и администрации Гатчинского района. Инициаторами и организаторами этого замечательного проекта стали две гатчинские команды единомышленников - «Гатчинский полумарафон» и «Экофестиваль «Зеленый Город».

От «Длинных аллей» - к «Зеленому городу»

- Беговые мероприятия давно уже стали традиционными для Гатчины, - говорит менеджер благотворительного забега Алина Рыкова. - Беговое сообщество у нас очень развито, и в этом году мы решили возродить традиции популярного некогда гатчинского пробега «Длинные аллеи», но уже в ином качестве. Важное отличие нового проекта — его благотворительная направленность. Этот год посвящен «Команде-47», и мы решили показать нашим бегунам, какие замечательные благотворительные организации есть в Ленинградской области, как много хорошего они делают, и как можно помочь в их добрых делах. Мы выбрали десять таких социально ориентированных некоммерческих организаций. Готовясь к забегу, его участники могли познакомиться с их деятельностью, выбрать наиболее понравившуюся НКО и направить свой взнос в ее пользу.

Участие в забеге приняло около пятисот жителей Ленинградской области самых разных возрастов. «Зеленый город» проходил по той же трассе, что и «Длинные аллеи» - вокруг озера Филькино в Приоратском парке. Все объявленные дистанции (400 м, 1 км, 5 км, 21 км и 63 км) были продуманы так, чтобы участвовать в них мог каждый вне зависимости от уровня подготовки.

Абсолютными победителями забега на дистанции 63 км стали Михаил Сафонов, завершивший свой забег за 4:19:44,4 и Анна Сидорова, преодолевшая дистанцию за 5:08:36,5.

Бабочка над Приоратом

В этот день у Водонапорной башни в Приоратском парке развернулся целый спортивный городок. Бегуны разминались, отдыхали после забега, получали бесплатные массажные процедуры в зоне восстановления, общались.

Первыми в 10 часов утра стартовали участники самого длительного и сложного забега — на 63 км. Времени у марафонцев было достаточно — нужно было уложиться до пяти часов вечера. Самым массовым стал забег на дистанцию 5 км — в нем приняли участие около двухсот человек.

После завершения каждой дистанции объявлялись победители во всех возрастных категориях. Все участники благотворительного забега, пересекшие финишную черту, получили памятную фигурную медаль. Кстати, одним из элементом медали стал силуэт бабочки, повторяющий контуры Ленинградской области. Бабочка сидит на ладони, символизируя главную особенность мероприятия - благотворительность.

На поляне у Водонапорной башни свою деятельность представили все десять заявленных некоммерческих организаций, среди которых было и несколько гатчинских. Детвора участвовала в мастер-классах, предоставленных волонтерами, а все вместе — и взрослые, и дети — знакомились и общались с представителями НКО.

Ближе к вечеру организаторы объявили результаты сбора взносов за участие в забеге. Как оказалось, первый в Ленинградской области благотворительный забег «Зелёный город» собрал более 250 тысяч рублей! Рекордсменами по сбору финансовой поддержки стали сразу две организации из Гатчинского района - социальный центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» (Вырица) и благотворительный фонд «Благо Дари» (Гатчина).

Во благо и людям, и животным

- Мы очень рады, что нас пригласили на это мероприятие, - говорит директор АНО «Альтера Вита» Дарья Варламова. - Здесь представлено несколько организаций, связанных в том числе и с зооволонтерством. Замечательно, что эта тема находит отклик у людей, и что благотворительность на этот раз объединена со спортом, потому что это идет только во благо и людям, и животным. И тот факт, что в пользу нашей организации направили столько взносов, очень радует: мы всегда благодарны за любую помощь, и материальную, и моральную!

Благотворительный фонд «Благо Дари» организовал на поляне у Водонапорной башни небольшой филиал своих социальных проектов. Все желающие могли здесь укрыться от зноя и угоститься прохладным компотом. А еще здесь можно было подписать открытки для подопечных фонда - одиноких пациентов гатчинских больниц.

Отметилась сразу в двух забегах, дважды взойдя на пьедестал победителя, активная участница «Гатчинских пробежек» Майя Дудник. Свой взнос участника Майя направила на поддержку деятельности фонда «Благо Дари».

- Такое решение я приняла потому, что давно уже знакома с социальными проектами фонда, - призналась Майя. - Вообще, это очень классная идея — анонсировать таким образом благотворительные организации. Людям важно понимать, чем занимаются волонтеры, и познакомиться с ними поближе. Спасибо организаторам забега и за этот праздник, и за интересные мероприятия, и за бонусы — за тот же бесплатный массаж, например.

- Люди, причем не только гатчинцы, бегут за наш фонд, и это очень приятно, - говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов. - Мы простые ребята, которые делают свое дело. И спортсмены — тоже простые ребята, которые тоже делают свое дело. Не каждый из бегунов становится победителем, но они преодолевают себя, занимаются, находят время, чтобы хотя бы просто принять участие в забеге как форме единения людей. А сегодня это единение стало еще более масштабным - не только в спорте, но и в благотворительности, что очень важно.

Как всегда, в Гатчине!

Участие в церемонии награждения победителей во всех дистанционных и возрастных категориях принял председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой.

- Бег в пользу благотворительных организаций — это правильно вдвойне, так как идет на пользу не только здоровью, но и обществу, — отметил он, обращаясь к участникам забега. - Мы рассчитываем, что такие праздники в Приоратском парке гостеприимной Гатчины будут проходить регулярно.

Масштабный забег «Зеленый город» еще даже не успел завершиться, как на страничке забега ВКонтакте начали появляться самые благоприятные отзывы в адрес организаторов:

«Огромное спасибо организаторам и волонтерам за атмосферный праздник, отличное настроение и возможность участвовать всей семьей!»

«Восторг, настоящий беговой праздник! Организация, как всегда в Гатчине, на высочайшем уровне! Все продумано до мелочей. Душевный стартово-финишный городок, так уютно и по-домашнему, столько развлечений на любой вкус и возраст, вкуснейшая полевая кухня!

«Как же я люблю гатчинские старты! Как всегда все на высшем уровне — и организация, и парк, и стартовый городок и сама идея благотворительного старта! Спасибо, вы — чудесные!»

«Огромное спасибо организаторам, волонтерам и участникам за этот замечательный день! Все прошло на высшем уровне и очень душевно. Всегда приятно приезжать к вам. Удачи вам и больше стартов!»

Юлия Лысанюк