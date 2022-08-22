Дружногорская школа готовится удивлять!

Школу просто не узнать! Педагогический коллектив во главе с директором Еленой Малыкиной делают все, чтобы школой гордились не только дружногорцы, но и приезжали учиться ребята из других поселков. В 2022-2023 учебном году в школе планируется открыть 13 классов для обучения 260 человек (пока без старшеклассников), а с 2023-2024 учебного года уже будет набор в 10-11 классы.

К 1 сентября общеобразовательное учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами, в их числе пять молодых и перспективных специалистов.

В ходе проверки готовности школ к новому учебному году глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила поступательное развитие школы и отличную работу команды школы по участию в федеральных и региональных проектах. В 2019 году в школе проведен капитальный ремонт спортивной площадки в рамках государственной программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», в 2021 году - капитальный ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

В этом году Дружногорская школа стала участником федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В части федеральных мероприятий проекта по созданию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» закуплено специализированное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии на общую сумму 1,7 млн рублей.

Дополнительно к мероприятиям национального проекта проводится ремонт помещений для центра «Точка роста» - кабинетов физики, химии и биологии, информатики, проектной деятельности, а также холла второго этажа и входного холла первого этажа. Общая сумма проведенных работ составила 9,4 млн рублей, из них местный бюджет выделил 5,38 млн рублей. Также закуплена мебель для центра, компьютерное, мультимедийное и 3D-оборудование.

Помимо этого, за счет местного бюджета в Дружногорской школе проводится ремонт фасада и крыльца, установка окон, замена дверей и установка перегородок. Напомним, что здание действующей школы было построено в 1974 году, капитальный ремонт в нем не проводился, поэтому школу ждет дальнейшее обновление.

- До начала нового учебного года остаются считанные дни. И это самая горячая пора для всех образовательных организаций, для всех директоров школ, - сказал, подводя итоги визита в Дружногорскую школу, Людмила Нещадим. - Работы идут полным ходом. В Дружногорской школе в этом году открывается еще одна «Точка роста». И приятно видеть, как последовательно эта школа приобретает современный внешний вид с самым современным наполнением образовательного процесса. Первого сентября благоустроенная территория этой школы примет ребятишек, здесь пройдет первая линейка, посвященная Дню знаний, откроются классы центра «Точка роста». Это пример, так называемой, муниципальной реновации, потому что в большинстве своем на эту школу направлены муниципальные средства. Хотя, и спортивная площадка, и спортивный зал ремонтировалась за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов, но и значительна доля муниципальных средств. И, конечно, мы обсудили план действий на перспективу, для того чтобы Дружногорская школа была отремонтирована полностью.

Татьяна Можаева