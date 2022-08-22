Сяськелево: отдыхаем современно

Новое общественное пространство уже оценили жители Сяськелево. Открытие проходило в День Сяськелевского поселения в праздничной обстановке и было многолюдным. Гостей встречали ростовые куклы в костюмах сказочных персонажей, для создания праздничной атмосферы работали фотозоны, мастер-классы, а малышей украшал мастер по аквагриму.

На импровизированной сцене юные артисты из коллективов «Созвездие», «Колибри» и вокального отделения Сяськелевской детской школы искусств, вокалисты Гатчинской детской музыкальной школы, а также молодежь из театрального коллектива «ССП» подготовили концертную программу.

На большой благоустроенной территории обустроено несколько игровых зон, в том числе детская площадка с ярким резиновым покрытием, удобные пешеходные дорожки и скамейки. Спланирован газон и высажен декоративный кустарник. Детское игровое оборудование, памп-трек, скейт-площадка, теннисный стол – с первых дней пользуется спросом маленьких и больших жителей Сяськелево.

На торжественной церемонии присутствовали руководители Гатчинского района и Сяськелевского поселения. Выступающие благодарили жителей за активность при голосовании за проект и призывали поддерживать чистоту и порядок.

- Я благодарю жителей поселения за участие в рейтинговом голосовании. Без этого нам бы не выделили средства на строительство площадки, - отметила глава администрации Сяськелевского поселения Елена Федорова. - Я также благодарю Центр компетенций Ленобласти, специалисты которого разработали вместе с активными жителям проект и сметную документацию. Комфортная зона - это не только комфортные скамейки и дорожки. Это комфортнее наше с вами сосуществование. Я очень прошу соблюдать правила поведения на детской площадке. Прошу беречь ее, чтобы она служила долго, принимать участие в субботниках по уборке и благоустройству.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что в этом году в реализации проектов по формированию комфортной городской среды принимают участие несколько поселений. Проекты разные, но самое главное - именно жители определяют каким быть проекту и где он должен воплотиться в жизнь.

- Сегодня я прошлась по вашему поселку, по комфортным и удобным дорожкам – Сяськелево действительно преображается. Сколько замечательных, благоустроенных зон появилось за несколько лет! Желаю всей команде Сяськелевского поселения – так держать! Конечно, вам еще есть над чем работать, и я желаю, чтобы все ваши планы были реализованы, - сказала Людмила Нещадим.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Бездетко вспомнила, как еще не так давно на этом месте рос бурьян, и разделила всеобщую радость от позитивных преобразований. На ее вопрос: «Дети, нравится ли вам эта площадка?» - прозвучало громкое и дружное: «Да!».

Право перерезать ленточку почетные гости передали детям, ведь в первую очередь для них была проделана огромная работа - от замысла до воплощения.

В следующем, 2023 году, благоустройство поселка Сяськелево продолжится. В планах ремонт хоккейной коробки и благоустройство прилегающей территории.

Татьяна Можаева