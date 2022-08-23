Турнир памяти Зиновия Колобанова

Дата для проведения турнира была выбрана не случайно. Ровно 81 год назад во время Великой Отечественной войны танк старшего лейтенанта Зиновия Колобанова в одном бою в районе Войсковиц подбил из засады 22 танка противника в колонне. Всего же полуротой Колобанова, состоявшей из пяти тяжелых танков КВ-1, в тот день в этом месте было подбито 43 единицы фашистской бронетехники.

На открытии соревнований выступил Почетный гражданин города Гатчины, почетный мастер спорта Юрий Иванович Назаров, который еще раз напомнил о подвиге танкиста, истории легендарного боя и важности этой памяти.

Команды из Гатчинского, Ломоносовского районов и Санкт-Петербурга разыграли сертификат на 10.000 рублей от Федерации «Свободный город» и много других призов от таких спонсоров, как агентство недвижимости «Регион 47» и «Этажи».

График коротких игр 2х7 был плотным. Игры следовали одна за другой. После трех игры в группе команды выходили в стадию плей-офф. От спортсменов требовалась хорошая физическая подготовка. Финалистами было сыграно 90 минут практически без передышки.

В итоге победу одержали футболисты из Соснового Бора – «НИТИ». Второе место заняла команда «Олимпия». Третье место - команда 218 АРЗ, обыгравшая команду ГИЭФПТ, которая оказалась четвертой.

Фото организаторов турнира