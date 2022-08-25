«Как бы концерт» - когда можно всё!

Впервые концерт состоялся в 2018 году в стенах Гатчинского дворца молодёжи, а затем стал ежегодно проходить летом и зимой в библиотеке имени Куприна.

Почему «как бы» концерт? Смысл причудливого названия раскрывает Дарина Тоткайло - человек, которому и принадлежит задумка мероприятия.

- «Как бы концерт» - не концерт в строгом смысле этого слова. Это не фраки и не накрахмаленные воротнички, это не аккуратные папки с нотами или со стихами. Это не формальный и не официальный стиль... Но в то же время мы и не в домашних тапочках, - делится Дарина Тоткайло. - По атмосфере это что-то между квартирником и настоящим концертом: выступающие волнуются, как на настоящем концерте (даже я, организатор, каждый раз переживаю, когда сажусь играть), но при этом по ощущениям публика здесь совершенно другая; наверное, в том числе потому, что наши зрители не знают, что они сегодня услышат - у «Как бы концерта» нет чёткой программы.

Услышать на этом концерте действительно можно всё, что угодно: от незабвенной классики до тяжелого рока. В этом и заключается смысл мероприятия: у каждого есть возможность быть собой.

Вот, например, Дмитрий Журавлёв, выступивший на «Как бы концерте» с электрогитарой, - давний поклонник группы August burns red. Увлекаться тяжёлым роком Дмитрий начал в 2007 году, когда ему было 17 лет; тогда все твердили, что это «такой возраст» и он «переболеет», однако сегодня Дмитрию 32, а его любовь к August burns red стала только сильней. Теперь в планах у Дмитрия - сыграть и записать к Новому году все песни из альбома любимой группы, ну а пока он заряжает слушателей на «Как бы концерте» вместе с плюшевой акулой по имени Плотва и призывает их ни о чём не жалеть.

«Ни о чём не жалейте» - эту мысль подхватывает и другая участница встречи, Людмила Ивановна. Она выступала впервые - прочитала одноимённое стихотворение Андрея Дементьева просто потому, что оно ей нравится. Просто потому, что оно ей близко... Так же, как и остальным гостям мероприятия. «Пусть другой гениально играет на флейте, но ещё гениальнее слушали вы» - строчки, которые можно назвать неофициальным девизом Гатчинского «Как бы концерта».

Действительно, гениальность и чистота исполнения - вовсе не то, за чем приходят сюда любители музыки. Максим и Фёдор Мельниковы, сыгравшие на фортепиано «Элегию» Бабаджаняна, признаются: сегодня они выступили неидеально. Но ведь в этом и вся суть! Что будут ребята вспоминать с улыбкой: как сыграли практически безупречно, но без души на каком-то серьёзном конкурсе, или как выступили, пускай и с ошибками, перед очарованной публикой?

- Если не ошибаться, ничего не получится, - подтверждает Дарина Тоткайло. - Мы учимся на ошибках. Нужно просто принять как факт то, что ты ошибёшься – неважно, где, когда и в чём. При этом ты можешь повлиять на то, как ты к этому относишься: кто-то начинает сначала, кто-то делает вид, что так и задумано... В любом случае из зала этих ошибок не видно и не слышно, поэтому тут просто нужно расслабиться и позволить жизни быть, позволить музыке течь, а себе - позволить во всём этом дышать и получать удовольствие.

Удивительно, но «Как бы концерт» не только приносит удовольствие, но даже исполняет мечты. В этот раз, например, он позволил сбыться пусть небольшой, но давней мечте самой юной участницы концерта - Алеси Бобковой: она очень хотела спеть и сыграть на фортепиано песню Земфиры «Мы разбиваемся», поэтому сама подала заявку на участие в концерте, на котором и случился её дебют.

- Моя сестра училась в музыкальной школе, и для одного из представлений она выучила песню Земфиры. Мне очень нравилось, как она её играет - это было просто прекрасно. Потом я тоже пошла в музыкальную школу, и у меня появилась маленькая мечта выучить эту песню и сыграть её самой, - делится своей историей Алеся.

Осознание того, что твоя задумка не просто воплощена в жизнь, но развивается и принимает новые формы, даря людям незабываемые эмоции и помогая им покорять новые вершины - то, что невероятно вдохновляет автора любого проекта двигаться вперёд. Кто-то, как Алеся Бобкова, исполняет свою давнюю мечту, кто-то, как Полина Лебедева, приходящая на концерт уже не в первый раз, поступает в университет на вокальное искусство и вырастает профессионально, а кто-то открывает в себе тягу к поэзии и делится ею с окружающими.

Дарина Тоткайло рассказывает, что читать стихи на «Как бы концерте» начали совсем недавно, однако чудесные истории успеха уже имеются.

- На одной из зимних встреч наша гостья читала стихи, а в этом году она у нас же презентовала свою книжку - это же настоящее чудо! И мы застали какой-то кусочек этого чуда на «Как бы концерте». Сегодня тоже произошло волшебство: наша постоянная посетительница Раиса Гурьевна всегда принимала участие во всех наших мероприятиях, но только в качестве внимательной слушательницы. И вот, спустя N-е количество лет и мероприятий, сегодня она выходит и читает стихи собственного сочинения...

Атмосфера волшебства на «Как бы концерте» чувствуется постоянно, и в первую очередь благодаря людям, ведь в любом мероприятии самыми главными являются они. Именно они удивляются и удивляют, вдохновляются и вдохновляют...

А ещё люди творят добро, которое тоже, безусловно, можно считать волшебством; иногда мы и не задумываемся, как много добрых дел совершается вокруг нас. В этом году одной из участниц «Как бы концерта» стала Ольга Гусева - волонтёр Гатчинского психоневрологического интерната для взрослых. Ольга играет для жителей интерната на фортепиано: говорит, что они очень внимательно слушают музыку и словно просыпаются, когда слышат знакомые мелодии. Чтобы сыграть ту или иную мелодию, зачастую требуются аранжировки: Ольга хотела приобрести их у аранжировщицы Марии Саприной, однако та решила поделиться ими с Ольгой совершенно бесплатно - просто так, для доброго дела.

А другой гость, композитор Андрей Оболенский (по совместительству вожатый детского приключенческого лагеря «СОЛЬ»), вообще выкладывает ноты к своим композициям в открытый доступ, чтобы каждый желающий мог ими воспользоваться совершенно бесплатно.

- Будьте добрыми и дарите радость. Творите добро! - так подытоживает эти замечательные истории Дарина Тоткайло.

Гатчинский «Как бы концерт» дарит возможность поделиться своей историей и почувствовать себя на настоящем концерте, получив букет цветов и громкие аплодисменты, открыть в себе спрятанные таланты, завести добрые знакомства, зарядиться позитивными эмоциями и энергетикой невероятной силы, отбросить страхи и позволить себе выйти «за рамки» - понять, что тебе всё «льзя». Здесь можно играть по нотам и мимо нот, можно читать любимые стихотворения, можно спеть только тот отрывок из песни, который получается лучше всего...

Мария Ибадова